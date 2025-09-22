ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「特．好喝」跨界聯名Razer　曜黑抹茉系列、周邊一次看

▲▼特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供）

▲特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」聯名。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

茶飲品牌「特．好喝」跨界找來電競龍頭「Razer」合作，聯手推出「曜黑抹茉」系列，以濃醇抹茶結合二窨二十茉的茉莉綠茶做為基底打造3款飲品，還有全新聯名飲料杯、周邊，即日起於全門市開跑。

▲▼特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供）

▲抹茉窨蘊厚潤奶（左）吸得到滑順仙草、抹茉芭檸（右）則是檸檬結合抹茶。

特．好喝攜手Razer推出一系列限定聯名，以Razer品牌經典色綠、黑做為發想研發「曜黑抹茉」系列，一共有3款飲品選擇，「抹茉輕潤奶」選用微苦抹茶搭配絲滑奶香，售價80元起；「抹茉窨蘊厚潤奶」使用抹茶鮮奶加入滑嫩仙草，售價65元；「抹茉芭檸」則是酸香檸檬與抹茶的組合，售價80元。

▲▼特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供）

▲此次聯名更推出大杯限量杯身、2款周邊。

此次更推出大杯限量杯身，使用Razer經典三頭蛇標誌設計結合綠黑品牌代表色，低調又時尚；以及2款限量周邊，即日起搶先祭出「雷雕LOGO不鏽鋼冰塊（2種款式隨機贈送）」，只要購買曜黑抹茉系列且單筆消費滿299元即可獲得；下周再推「聯名飲品保冷袋」，凡購買2杯曜黑抹茉系列或單筆消費滿149元即可獲得，售完為止。

為歡慶新品上市，聯名活動期間凡購買Razer特調曜黑抹茉系列即可獲得抽獎券1張，須於10月25日前完成線上登錄，就有機會把總價值高達15萬元的Razer精選周邊商品帶回家，共抽出10位幸運兒。

▲▼「鶴茶樓」秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列。（圖／鶴茶樓提供）

另外，鶴茶樓全門市即日起也推出全新「烏瓦紅茶」系列，一共網羅3款限定飲品，其中「烏瓦紅茶」擁有太妃糖甜香交織乾草的清涼滋味，售價35元起；「烏瓦那堤」加入柔和奶香，售價60元起；「水蜜桃烏瓦」則是紅茶結合水蜜桃，還吃得到些許果肉口感，售價70元起。

為歡慶新品上市，今（22）日可享「烏瓦紅茶系列任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，並以價低者為優惠品項。

【你可能也想看】

►三商炸雞「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

關鍵字： 美食情報 美食雲 特．好喝 鶴茶樓 Razer

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

推薦閱讀

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

台中人氣早午餐「於光」熄燈

全台最後一家「跳舞香水」已熄燈

7家飯店港點吃到飽懶人包

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤

高雄然一酒店開箱　享鼎泰豐早午餐

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中50元豆花「配料不限量自加」

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

15元滷肉飯隱身萬華老市場

熱門行程

最新新聞更多

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366