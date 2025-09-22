「特．好喝」跨界聯名Razer　曜黑抹茉系列、周邊一次看

▲特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」聯名。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

茶飲品牌「特．好喝」跨界找來電競龍頭「Razer」合作，聯手推出「曜黑抹茉」系列，以濃醇抹茶結合二窨二十茉的茉莉綠茶做為基底打造3款飲品，還有全新聯名飲料杯、周邊，即日起於全門市開跑。

▲抹茉窨蘊厚潤奶（左）吸得到滑順仙草、抹茉芭檸（右）則是檸檬結合抹茶。

特．好喝攜手Razer推出一系列限定聯名，以Razer品牌經典色綠、黑做為發想研發「曜黑抹茉」系列，一共有3款飲品選擇，「抹茉輕潤奶」選用微苦抹茶搭配絲滑奶香，售價80元起；「抹茉窨蘊厚潤奶」使用抹茶鮮奶加入滑嫩仙草，售價65元；「抹茉芭檸」則是酸香檸檬與抹茶的組合，售價80元。

▲此次聯名更推出大杯限量杯身、2款周邊。

此次更推出大杯限量杯身，使用Razer經典三頭蛇標誌設計結合綠黑品牌代表色，低調又時尚；以及2款限量周邊，即日起搶先祭出「雷雕LOGO不鏽鋼冰塊（2種款式隨機贈送）」，只要購買曜黑抹茉系列且單筆消費滿299元即可獲得；下周再推「聯名飲品保冷袋」，凡購買2杯曜黑抹茉系列或單筆消費滿149元即可獲得，售完為止。

為歡慶新品上市，聯名活動期間凡購買Razer特調曜黑抹茉系列即可獲得抽獎券1張，須於10月25日前完成線上登錄，就有機會把總價值高達15萬元的Razer精選周邊商品帶回家，共抽出10位幸運兒。

▲鶴茶樓秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列。（圖／鶴茶樓提供）

另外，鶴茶樓全門市即日起也推出全新「烏瓦紅茶」系列，一共網羅3款限定飲品，其中「烏瓦紅茶」擁有太妃糖甜香交織乾草的清涼滋味，售價35元起；「烏瓦那堤」加入柔和奶香，售價60元起；「水蜜桃烏瓦」則是紅茶結合水蜜桃，還吃得到些許果肉口感，售價70元起。

為歡慶新品上市，今（22）日可享「烏瓦紅茶系列任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，並以價低者為優惠品項。