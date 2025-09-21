台南安平療癒玩法！住五星笑笑羊飯店、看水豚　海上咖啡廳賞夕陽

▲超萌「泡湯卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南安平這個初秋很熱鬧，有卡比胖拉與笑笑羊兩大IP免費展出，為水岸增添療癒氛圍。《ETtoday新聞雲》就整理這個秋天到安平最推薦的兩天一夜玩法，景點、住宿、美食、體驗一次滿足。

▲▼還有不同造型的中型氣偶水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

必拍景點：「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動

台南市政府從即日起至10月19日為止，在安平漁人碼頭推出「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，主視覺包括在水上放置1組高達12公尺的超萌泡湯水豚，以及2組高達5公尺陸上中型氣偶，包括捧著一碗寫著「TAINAN」擔仔麵的坐姿水豚，以及可愛的趴姿水豚。

此外，在大型氣偶周邊設有50隻水豚紙雕裝置，並有3種造型，包括頂著橘子趴著睡覺的水豚、眼冒愛心的水豚，以及帶著可愛橘子的水豚玩偶，讓民眾拍得過癮。而在活動期間平日晚上6點至8點、假日晚上6點至9點期間，每30分鐘有一場燈光秀演出，每場次3分鐘，讓可愛水豚藉由燈光展現別樣魅力。

▲▼搭安平運河遊船看夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩體驗：安平運河遊船

由立驛國際經營的安平運河遊船，是台南唯一可合法行駛在台南安平港內及台南運河的觀光遊艇，從漁人碼頭出發，經安平運河一路駛向和樂廣場，還有導覽員沿途講解路途行經的每一座橋的特色，若正逢漲潮且遇到橋墩偏低，所有旅客還必須俯身或是趴下船隻才有辦法順利通過，是運河遊船一大特色，若在傍晚搭船，旅客還可以坐在船上欣賞絕美夕陽。

▲▼台南福爾摩沙遊艇酒店變成笑笑羊主題飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

必住飯店：福爾摩沙遊艇酒店期間限定笑笑羊展

由安平開台天后宮與甫獲得五星認證的福爾摩沙遊艇酒店共同主辦，攜手英國超人氣動畫角色「笑笑羊（Shaun the Sheep）」推出大型聯名企劃，在戶外區設置2隻大型笑笑羊造型氣偶，搭配水岸、遊艇、藍天，療癒風景成為打卡新地標，預計展出至明年6月底為止，為安平注入滿滿童趣與可愛氛圍。

▲遊艇碼頭旁也有一隻可愛的笑笑羊。（圖／記者蔡玟君攝）

活動期間，笑笑羊將現身於福爾摩沙遊艇酒店的多個空間，更以「療癒假期」為靈感，設計3款主題房型，讓旅客能沉浸式體驗其可愛魅力；旅客入住時，也能發現酒店內外藏有許多驚喜彩蛋，例如藏身在牆面、自動門、一般客房的備品都有可愛的笑笑羊現身，旅客不妨好好尋找。

▲台南唯一海上咖啡廳「舫Home Cafe」。（圖／記者蔡玟君攝）

必喝咖啡廳：台南唯一「海上咖啡廳」 採全預約制

台南唯一海上咖啡廳「舫Home Cafe」，目前採IG全預約制，旅客可以體驗登船喝咖啡、品味店家自製甜點，還能欣賞安平港灣風景。

▲店內座位全部都是靠窗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內菜單目前以甜點與咖啡、氣泡飲為主。（圖／記者蔡玟君攝）

「舫Home Cafe」利用自家船隻改造為船屋咖啡廳，就停在安平漁人碼頭處，只有預約後才能得知確切位置。業者將所有座位設計為兩側靠窗，讓旅客用餐同時能欣賞安平河畔風光，無論白天、夕陽或夜晚，點上一杯咖啡搭甜點，就能在此享受悠閒時光。目前店內菜單以咖啡、氣泡飲與每日自製甜點為主，每天提供的甜點均不盡相同。

▲店內有許多海洋元素，以及店家的收藏、文學作品展示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲座位區外的走廊則適合拍照、賞景。（圖／記者蔡玟君攝）

在咖啡店內中間則利用展示櫃分隔座位區，並展示店家各種旅行收藏，並利用植栽裝飾，中間也會穿插貼上店家喜愛的文學字句；用餐之餘，咖啡廳外兩側走廊是最受歡迎的拍照區，讓旅客可依照自己喜好盡情留下回憶。