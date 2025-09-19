桃園豪華露營「1泊4食」每人3333元起！晚餐加碼螃蟹

▲天成逸旅-朋趣豪華露營將從9月21日起推出「三人行・秋露好食光」專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

趁秋日露營去！天成逸旅-朋趣豪華露營將從9月21日起推出「三人行・秋露好食光」專案，平日每車9,999元起，等同每人一泊四食只要3,333元起，還享海鮮晚餐加碼松葉蟹腳與鮮美螃蟹等，可從三款人氣車型擇一入住。

▲一大床加沙發床的曙光號。（圖／業者提供）



「三人行・秋露好食光」專案自9月21日至10月6日開賣，開放一大床加沙發床的曙光號、一大床與兩小床的雲端號，或兩大床的天馬號三種車型可以選擇，平日每車9,999元起，換算下來，等同每人一泊四食3,333元起。

▲晚餐更推出澎湃的BBQ海陸火烤饗宴，期間限定加碼松葉蟹腳與鮮美螃蟹。（圖／業者提供）

專案能享午後野餐輕食、星光下的消夜泡麵，以及翌日專屬管家送上的Chill早餐箱，晚餐更推出澎湃的BBQ海陸火烤饗宴，期間限定加碼松葉蟹腳與鮮美螃蟹，一次品嚐秋日尚青美味。另外，金車柏克金Buckskin生啤酒享買一送一；也有三款清爽調酒，每杯180元起+10%。

▲全新設施「旋轉滑水道」設施將會一路開放至10月底。（圖／業者提供）



入住旅客可免費體驗一小時VR高爾夫、童樂園遊樂設施及星光電影院，全新設施「旋轉滑水道」自8月開放以來，便成為園區焦點之一，水上設施將會一路開放至10月底。創意時光活動則贈「手繪栗比筆筒」，讓旅人帶回獨一無二的手作回憶，另有栗比頸掛風扇乙只（恕不挑色）。

▲晶泉丰旅秋季限定「從心醞釀」兩天一夜專案，雙人成行5,394元起。（圖／業者提供）



時序入秋，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」，攜手霧峰農會酒莊推出「從心醞釀」秋日專案，嚴選有「喝的保養品」美譽的初霧濁酒，以及酒粕手工製皂體驗，讓旅人沉浸微醺與溫潤手感的湯泉假期。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲嚴選有「喝的保養品」美譽的初霧濁酒，以及酒粕手工製皂體驗。（圖／業者提供）



活動期間，北投與礁溪兩館也邀請到國寶級藝術家陳建華與古巴藝術家雷岱爾 (Reydel Espinosa）駐村，與旅人分享創作過程與心得。

該專案融合泡湯、微醺、手作與藝術，即日起開放預訂，雙人成行每晚5,394元起（已含每房每晚10%服務費及5%稅金），另有35天早鳥優惠。於晶泉丰旅官網訂房時加購高鐵車票，年底前入住可享78折起優惠，以左營-台北雙人來回票來算，最高可省下1,320元。