鳳凰城5大玩樂亮點！華航星宇將開航　必搭自駕車、登駱駝背山

▲華航、星宇都將開飛美國鳳凰城。（圖／翻攝自City of Phoenix, AZ USA臉書專頁）

記者蔡玟君／美國報導

華航、星宇都即將開航「台北－鳳凰城」直飛航線，讓台灣人赴美旅遊多一個選擇，更有助於台美商務經濟往來。鳳凰城旅遊局興奮表示，直飛航線有助於更多亞洲旅客到當地探索「且台灣更是重點市場」，旅遊局亦從交通、景點、美食、購物等面向，推薦當地必玩行程。

▲鳳凰城旅遊局分享當地觀光魅力。（圖／記者蔡玟君攝）

鳳凰城為美國亞利桑那州首府與最大城市，也是半導體製造及測試自動駕駛車和無人機重鎮，台積電亦於當地設廠。鳳凰城旅遊局興奮表示，此次直飛航線將有助於擴大鳳凰城觸及亞洲地區「台灣更是重點市場」，且能直面更多亞洲潛在客群推廣，並期盼能提升觀光客到鳳凰城旅遊。

▲華航開航後初期每周三班。（圖／記者蔡玟君攝）

▲星宇航空明年開航後，初期每周三班，3月增加為4班。（圖／星宇航空提供）

華航將於12月3日起開啟「台北－鳳凰城」航線，為亞洲首家，提供每周三班且來回直飛不中停服務，為了讓旅客感受這座沙漠城市的魅力，將於9月20日在台北信義區 ATT 4 FUN舉辦沉浸式活動，還可抽鳳凰城來回商務艙機票。星宇航空也將於明年1月15日開航直飛鳳凰城，初期每周三班，以A350-900機型執飛，並從3月起增為每周4班，提供旅客更多航點選擇。

▲鳳凰城天港國際機場。（圖／翻攝自City of Phoenix, AZ USA臉書專頁）

鳳凰城旅遊局也推薦以下5大觀光亮點：

旅遊亮點1：全球首個可從機場搭乘自駕車前往市區的城市

近年美國多州開始推廣無人計程車（也稱自駕車）服務，鳳凰城更是全球首個提供可從機場叫自駕車（Waymo）前往市區的城市，車程最快15至20分鐘就到。

旅遊局表示，鳳凰城是美國最早廣泛使用自駕車服務的城市，甚至比洛杉磯還早，旅客可透過下載APP叫車，且旅客可搭乘的行駛服務距離，比美國其他城市都遠，雖然價格與Uber相當，但因不需支付小費，甚至可說比Uber便宜一些，且體驗更加獨特。

在市區移動時，亦可選擇輕軌或公車系統，若想玩大鳳凰城區甚至臨近城市，則可選擇租車自駕，多元化的交通選擇方便旅客探索在地。

▲▼鳳凰城駱駝背山。（圖／美國國家旅遊局提供）

旅遊亮點2：必去「駱駝背山」 登頂360度俯瞰市景與群山

提到鳳凰城的必去景點，那就絕對不能錯過位於市區的地標駱駝背山（Camelback Mountain）。雖然登山過程頗具挑戰性，但從山頂能俯瞰360度全景，包括市中心與周邊群山，非常壯觀，附近也有許多度假村可供住宿。

其他推薦景點還包括沙漠植物園（Desert Botanical Garden），遊客可觀賞鳳凰城地區所有獨特的仙人掌和植物；Scottsdale舊城區（Old Town Scottsdale），融合國際精品與在地特色店家，是購物的好去處。

旅遊亮點3：搭熱氣球、騎馬 豐富戶外行程別錯過

鳳凰城位於索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）中，獨特的地理環境亦有豐富戶外行程選擇。例如搭乘熱氣球、騎馬、玩ATV，並有從簡單到困難的多樣健行步道能夠挑戰，旅人亦可沿著索爾特河（Salt River）划獨木舟，不過戶外活動以春季、秋季與冬季最佳。

▲「Arizona Biltmore」是間擁有76年歷史的奢華酒店。（圖／星宇航空提供）

旅遊亮點4：奢華度假村陸續開幕

鳳凰城擁有許多優質的度假村和水療中心。例如「Arizona Biltmore」是間擁有76年歷史的奢華酒店，不僅擁有7座泳池、2座高爾夫球場，其本身的建築美學就受到許多旅客青睞，更被譽為是「沙漠中的美麗綠洲」。

名列米其林一星星鑰的奢華酒店「The Global Ambassador」，距離機場僅約15分鐘車程，周邊生活機能方便，並擁有141間客房和5間餐廳，此外，其水療中心更擁有獨家療程選擇。

全球最知名的奢華旅遊品牌之一「麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）」，將於2026年進駐鳳凰城都會區，在高端住宅區 Paradise Valley 打造奢華度假村「Ritz-Carlton Paradise Valley, The Palmeraie」。

這座度假村坐落於標誌性的駱駝背山（Camelback Mountain）山腳下，設有多項豪華設施，包括可遠眺駱駝背山的14間理療室水療中心 與122公尺長的壯麗泳池；兩層樓高的水療中心將規劃11間療程室、落地窗健身中心與靜心花園。餐飲選擇方面，園區內將迎來 香港知名高端餐飲品牌 Mott 32 在亞利桑那州的首家分店，以及精緻的主大廳酒吧，成為旅客享受當代奢華時的熱門聚點。

▲鳳凰城有許多特色美食。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲今年6月新開幕的餐廳「Sexy Roman」。（圖／翻攝自Sexy Roman官網）

旅遊亮點5：沙漠中的美食綠洲 多元化特色餐飲滿足旅客味蕾

美食方面，當地許多餐廳廚師使用索諾蘭沙漠的當地食材製作餐點，例如「Bakanora」提供索諾蘭墨西哥美食；2009年開幕至今的「FnB」 則由一位女廚師主理，大量使用亞利桑那州當地的食材製作。

今年6月新開幕的義式靈感餐廳「Sexy Roman」，設有閃耀黑色大理石吧檯與時尚休憩空間，供應羅馬經典料理、手工義大利麵與生蠔吧。

3月開幕的「Title 9 Sports Grill」是鳳凰城第一家以女性運動為核心的酒吧，由 Boycott Bar 創辦人與本地餐飲經營者聯手打造，店內播放各類女子運動賽事，並提供精釀啤酒、素食料理與運動風格餐點。而餐車起家的「Saint Pasta」則在鳳凰城市中心開設首間實體店，專注義大利麵料理，並搭配獨立酒商的自然酒單，迅速成為當地人氣去處。