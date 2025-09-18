5人同行吃Buffet現折1010元　台北花園國慶餐飲優惠連推12天

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北花園大酒店10月1日起推出國慶優惠，饗聚廚房5位成人同行用餐現折1010元，花園thai thai泰式輕食自助沙拉吧雙人同行優惠價1010元，PRIME ONE牛排館則提供消費單人以上套餐，可享1010元加購精選主餐或精選酒款1瓶。

看準雙十連假帶動的家庭親友聚餐商機，台北花園大酒店10月1日至12日推出國慶優惠，集結中、西、日、東南亞多國料理的饗聚廚房，自助餐檯涵蓋冷盤、現煮熟食、現切肉品、海鮮料理、精緻甜點、各式飲品等豐富選擇，活動期間5位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010元。

▲台北花園大酒店花園thai thai泰式自助沙拉吧。（圖／台北花園大酒店花園提供）

花園thai thai提供Happy Hour泰式輕食自助沙拉吧，活動期間雙人同行優惠價1010元，加價100元起+10%，可享精選主餐1份，包括泰式精燉牛肋條、香料醬燒嫩豬里肌排、香煎鮭魚排與泰式香草烤半雞。PRIME ONE牛排館消費單人以上套餐，即可用1010元加購精選紅酒1瓶或精選主餐1份，包含香煎油封胭脂鴨腿、Bellota伊比利梅花豬排或爐烤紙包南極冰鯛。



響應10月1日國際咖啡日，花園thai thai及花比麵包坊同步於10月1日至10月12日推出限時優惠，前者拍照上傳打卡於Facebook或Instagram，並標註「花園thaithai咖啡泰好喝」，即可免費獲贈精選美式咖啡1杯，也可加價40元升級拿鐵或卡布奇諾。於花比麵包坊花園本店、天成店、碧潭店購買麵包或蛋糕品項，單筆消費滿額200元，即享咖啡同品項買一送一。

▲國聯飯店板石咖啡廳平日推出「資深公民的早餐約會」活動，滿55歲可享6折優惠。（圖／業者提供）

另外，板石咖啡廳位於國聯大飯店1樓，早上7點開始提供自助早餐，有廣受歡迎繽紛的開放式三明治、口感豐富的muesli燕麥、可鹹可甜的精緻鬆餅，搭配自助沙拉吧上的中西式熟食、現煎歐姆蛋、台式擔仔麵、港式燒賣，近期還新增清蒸蔬菜、泰式雞肉莎莎杯等健康新菜色。10點後全日供應輕食、飲品與甜點。

板石咖啡廳即日起至2026年3月31日周一至周五推出「資深公民的早餐約會」活動，年滿55歲並持身分證即享早餐6折優惠。