ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

5人同行吃Buffet現折1010元　台北花園國慶餐飲優惠連推12天

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北花園大酒店10月1日起推出國慶優惠，饗聚廚房5位成人同行用餐現折1010元，花園thai thai泰式輕食自助沙拉吧雙人同行優惠價1010元，PRIME ONE牛排館則提供消費單人以上套餐，可享1010元加購精選主餐或精選酒款1瓶。

看準雙十連假帶動的家庭親友聚餐商機，台北花園大酒店10月1日至12日推出國慶優惠，集結中、西、日、東南亞多國料理的饗聚廚房，自助餐檯涵蓋冷盤、現煮熟食、現切肉品、海鮮料理、精緻甜點、各式飲品等豐富選擇，活動期間5位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010元。

▲台北花園大酒店花園thai thai泰式自助沙拉吧。（圖／台北花園大酒店花園提供）

花園thai thai提供Happy Hour泰式輕食自助沙拉吧，活動期間雙人同行優惠價1010元，加價100元起+10%，可享精選主餐1份，包括泰式精燉牛肋條、香料醬燒嫩豬里肌排、香煎鮭魚排與泰式香草烤半雞。PRIME ONE牛排館消費單人以上套餐，即可用1010元加購精選紅酒1瓶或精選主餐1份，包含香煎油封胭脂鴨腿、Bellota伊比利梅花豬排或爐烤紙包南極冰鯛。

響應10月1日國際咖啡日，花園thai thai及花比麵包坊同步於10月1日至10月12日推出限時優惠，前者拍照上傳打卡於Facebook或Instagram，並標註「花園thaithai咖啡泰好喝」，即可免費獲贈精選美式咖啡1杯，也可加價40元升級拿鐵或卡布奇諾。於花比麵包坊花園本店、天成店、碧潭店購買麵包或蛋糕品項，單筆消費滿額200元，即享咖啡同品項買一送一。

▲國聯飯店板石咖啡廳平日推出「資深公民的早餐約會」活動，滿55歲可享6折優惠。（圖／業者提供）

另外，板石咖啡廳位於國聯大飯店1樓，早上7點開始提供自助早餐，有廣受歡迎繽紛的開放式三明治、口感豐富的muesli燕麥、可鹹可甜的精緻鬆餅，搭配自助沙拉吧上的中西式熟食、現煎歐姆蛋、台式擔仔麵、港式燒賣，近期還新增清蒸蔬菜、泰式雞肉莎莎杯等健康新菜色。10點後全日供應輕食、飲品與甜點。

板石咖啡廳即日起至2026年3月31日周一至周五推出「資深公民的早餐約會」活動，年滿55歲並持身分證即享早餐6折優惠。

關鍵字： 美食雲 Buffet 吃到飽 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

推薦閱讀

7-11推出「酷洛米」獨家周邊

7-11推出「酷洛米」獨家周邊

《100%哆啦A夢特展》11月到高雄

《100%哆啦A夢特展》11月到高雄

草嶺古道芒花季11月登場活動亮點先看

草嶺古道芒花季11月登場活動亮點先看

5人同行吃Buffet現折1010元

5人同行吃Buffet現折1010元

55歲以上平日自助早餐享6折

55歲以上平日自助早餐享6折

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

宜蘭「村華麵包店」試營運

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

15元滷肉飯隱身萬華老市場

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

「伏見稻荷大社」很陰的真相

樂麵屋插旗汐止「10月開幕」　

台中50元豆花「配料不限量自加」

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

熱門行程

最新新聞更多

7-11推出「酷洛米」獨家周邊

《100%哆啦A夢特展》11月到高雄

草嶺古道芒花季11月登場活動亮點先看

5人同行吃Buffet現折1010元

55歲以上平日自助早餐享6折

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366