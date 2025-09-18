新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

▲觀光旅遊局楊宗珉局長（中排右3)、臺北水源特定區管理分署劉秀鳳分署長（中排右4）與媒體朋友及旅遊業者齊聚坪林，開啟新北市綠色旅遊新里程碑。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

為響應全球淨零趨勢，新北市政府攜手中央與在地社區，推出三條融合自然、人文與永續精神的「低碳綠色旅遊」行程。行程皆導入碳足跡盤查與碳抵換，為旅客與企業打造看得見的減碳新選擇。

第一條「水源茶香‧坪林低碳漫遊」，與臺北水源特定區管理分署合作，帶領遊客走訪環境教育中心、體驗製茶與茶鄉風情，以步行替代高碳交通，體驗人與土地的連結。第二條「藝境新北‧三峽時光慢旅」，行程包括鹿角溪濕地、新北市美術館及三峽老街，透過慢步探索藝術與歷史，感受自然與人文交融。第三條「鐵道綠跡‧雙溪貢寮人文走讀」，以火車與自行車漫遊舊隧道、礦業遺址與海岸風光，體驗低碳旅行的純粹浪漫。

行程由觀光旅遊局整合水源管理單位、區公所、茶農及商家，展現跨域合作。透過青年導覽、文化走讀與環保餐廳串聯，不僅帶來深度體驗，也支持地方產業，讓旅遊成為多贏力量。三條行程皆依據ISO 14067進行碳足跡盤查，並購買VCS認證碳權抵換，確保減碳成果透明可驗證，落實真正低碳旅遊。

觀光旅遊局長楊宗珉表示，綠色旅遊是推動企業 ESG 策略的具體實踐，每一次員工旅遊都能成為企業與地球雙贏的永續投資。市府也誠摯邀請企業與民眾參與，一同邁向淨零未來。詳細資訊可至環境部「淨零綠生活資訊平台」及合作旅行社查詢報名，或至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲專頁掌握最新消息