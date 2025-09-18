壽司郎聯名《寶可夢》　集點可把可愛吊飾、圓淺盤帶回家

▲壽司郎聯名《寶可夢》，集滿點數可把可愛吊飾帶回家。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

訓練家集合！壽司郎與《寶可夢》合作，9月22日推出聯名集點活動，消費滿400元即可以獲得1點，集滿指定點數，就可以把壓克力吊飾、日式湯吞杯與圓淺盤帶回家。此外，壽司郎也把台北中華路店、台中文心店及高雄夢時代店打造成寶可夢主題空間。

▲寶可夢壓克力吊飾，共5款。（圖／壽司郎提供）

▲寶可夢日式湯吞杯。（圖／壽司郎提供）

▲寶可夢圓淺盤。（圖／壽司郎提供）

壽司郎與《寶可夢》這次聯名活動為集點任務制，時間為9月22日至10月20日，全台店內單筆消費滿400元即可獲得1點活動點數，滿800元可得2點，集滿3點可兌換「寶可夢壓克力吊飾（共5款）」1個，全台限量43,000個。集點6點可兌換「寶可夢日式湯吞杯」1個，9點則可以把「寶可夢圓淺盤2入」帶回家。

▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，共有18款原創造型扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司宣布再度與吉伊卡哇合作，18款日本原創造型扭蛋上周五登場，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。

藏壽司去年8月首度推出吉伊卡哇聯名扭蛋，引起粉絲瘋搶，甚至有網友在Threads求助，希望有人幫他去吃藏壽司，還開出補貼價，由於商品太過搶手，活動因此提前20天結束，成為藏壽司最短命的聯名活動。今年再度與吉伊卡哇合作，藏壽司表示，已根據去年的經驗做好準備。