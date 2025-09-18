ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

4米高燈塔、月光噴泉免費拍！桃園「南瓜谷魔法村」展至10/31

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」展至10/31。（圖／業者提供）

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」即日起展至10/31。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

來桃園提前感受萬聖節氣氛！華泰名品城今年在一期廣場打造「南瓜谷魔法村」，即日起展到10月31日，園內布置巨型咒語書、4公尺高的大王南瓜燈塔，還有夢幻的月光噴泉，彷彿踏入充滿童話色彩的魔法世界，尤其在夜幕降臨時更增添魔幻氣氛，一家子可以盡情美拍。

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」展至10/31。（圖／業者提供）

▲走進「南瓜谷魔法村」，由入口處的巨型咒語書揭開魔法序幕。（圖／業者提供）

走進「南瓜谷魔法村」，由入口處的巨型咒語書揭開魔法序幕，沿著石板小徑前行，即可抵達4公尺高的大王南瓜燈塔，象徵抵達魔法村守護神的家，祂會打開南瓜肚子裡的光，替整個村莊驅走黑暗。

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」展至10/31。（圖／業者提供）

▲當夜幕降臨時，4公尺高的大王南瓜燈塔緩緩亮起。（圖／業者提供）

矗立廣場一隅的月光噴泉，則是村莊魔法能量的源頭，雙層石作噴泉在夜色中閃耀溫暖白光，喚醒南瓜花苞，營造出如夢似幻的光影效果。

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」展至10/31。（圖／業者提供）

▲矗立廣場一隅的月光噴泉，是村莊魔法能量的源頭，雙層石作噴泉在夜色中閃耀溫暖白光。（圖／業者提供）

拍完3大打卡亮點，10月最後兩個周末（10月18、19日及25、26日）下午4點，民眾到一期廣場「大王南瓜燈塔」，追蹤華泰名品城官方社群，就能獲得魔法小車與萬聖糖果，數量有限、送完為止。

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」展至10/31。（圖／業者提供）

▲10月18、19日及25、26日，民眾到一期廣場「大王南瓜燈塔」，追蹤官方社群，就能獲得限量魔法小車與萬聖糖果。（圖／業者提供）
同時，集結眾多人氣 IP的POP MART，在桃園二期噴水池廣場開出桃園首店，店內以多個獨家裝置打造沉浸式體驗。最吸睛的是位於中央的 THE MONSTERS 毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，環狀陳列各式 LABUBU 與 THE MONSTERS 系列角色，彷彿走進森林劇場般奇幻。

店內還特別設置兩大限定打卡裝置 「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」 與 「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」，成為桃園潮玩迷必訪新地標。

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼北市信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，台北市信義區BELLAVITA在迎接16周年慶之際，於中庭打造綠色花園玻璃屋，周圍布滿真的植栽，白天時陽光穿透中庭穹頂，讓空間滿溢自然光源；夜晚則在藍色燈條勾勒下顯得更加夢幻，即日起展到9月21日為止。

關鍵字： 桃園旅遊 中壢區旅遊 華泰名品城 萬聖節旅遊 萬聖節裝置

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

推薦閱讀

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

31冰淇淋x超級瑪利歐聯名活動明登場

31冰淇淋x超級瑪利歐聯名活動明登場

台南獲選亞洲10大街頭美食城市

台南獲選亞洲10大街頭美食城市

茶湯會聯名傑克丹尼推蘋果酒香系列

茶湯會聯名傑克丹尼推蘋果酒香系列

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

本村炸雞推出4款全新韓式美食

本村炸雞推出4款全新韓式美食

八色烤肉中秋套餐會員88折

八色烤肉中秋套餐會員88折

宜蘭「村華麵包店」試營運

宜蘭「村華麵包店」試營運

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

宜蘭「村華麵包店」試營運

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

CoCo「28茉粉角輕乳茶」2杯85元　五桐號外送買1送1

15元滷肉飯隱身萬華老市場

台中50元豆花「配料不限量自加」

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

熱門行程

最新新聞更多

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

31冰淇淋x超級瑪利歐聯名活動明登場

台南獲選亞洲10大街頭美食城市

茶湯會聯名傑克丹尼推蘋果酒香系列

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

本村炸雞推出4款全新韓式美食

八色烤肉中秋套餐會員88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366