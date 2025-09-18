4米高燈塔、月光噴泉免費拍！桃園「南瓜谷魔法村」展至10/31

▲桃園華泰名品城「南瓜谷魔法村」即日起展至10/31。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

來桃園提前感受萬聖節氣氛！華泰名品城今年在一期廣場打造「南瓜谷魔法村」，即日起展到10月31日，園內布置巨型咒語書、4公尺高的大王南瓜燈塔，還有夢幻的月光噴泉，彷彿踏入充滿童話色彩的魔法世界，尤其在夜幕降臨時更增添魔幻氣氛，一家子可以盡情美拍。

▲走進「南瓜谷魔法村」，由入口處的巨型咒語書揭開魔法序幕。（圖／業者提供）



走進「南瓜谷魔法村」，由入口處的巨型咒語書揭開魔法序幕，沿著石板小徑前行，即可抵達4公尺高的大王南瓜燈塔，象徵抵達魔法村守護神的家，祂會打開南瓜肚子裡的光，替整個村莊驅走黑暗。

▲當夜幕降臨時，4公尺高的大王南瓜燈塔緩緩亮起。（圖／業者提供）

矗立廣場一隅的月光噴泉，則是村莊魔法能量的源頭，雙層石作噴泉在夜色中閃耀溫暖白光，喚醒南瓜花苞，營造出如夢似幻的光影效果。

▲矗立廣場一隅的月光噴泉，是村莊魔法能量的源頭，雙層石作噴泉在夜色中閃耀溫暖白光。（圖／業者提供）

拍完3大打卡亮點，10月最後兩個周末（10月18、19日及25、26日）下午4點，民眾到一期廣場「大王南瓜燈塔」，追蹤華泰名品城官方社群，就能獲得魔法小車與萬聖糖果，數量有限、送完為止。

▲10月18、19日及25、26日，民眾到一期廣場「大王南瓜燈塔」，追蹤官方社群，就能獲得限量魔法小車與萬聖糖果。（圖／業者提供）



同時，集結眾多人氣 IP的POP MART，在桃園二期噴水池廣場開出桃園首店，店內以多個獨家裝置打造沉浸式體驗。最吸睛的是位於中央的 THE MONSTERS 毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，環狀陳列各式 LABUBU 與 THE MONSTERS 系列角色，彷彿走進森林劇場般奇幻。



店內還特別設置兩大限定打卡裝置 「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」 與 「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」，成為桃園潮玩迷必訪新地標。

▲▼北市信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，台北市信義區BELLAVITA在迎接16周年慶之際，於中庭打造綠色花園玻璃屋，周圍布滿真的植栽，白天時陽光穿透中庭穹頂，讓空間滿溢自然光源；夜晚則在藍色燈條勾勒下顯得更加夢幻，即日起展到9月21日為止。