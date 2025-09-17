ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

八色烤肉中秋套餐會員88折　新菜單吃得到熟成豬、和牛漢堡排

▲八色烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲八色烤肉推中秋套餐，加入會員享88折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自韓國的「八色烤肉」登台邁入第10年，除了9月22日起推出全新菜單，同步限時推出會員中秋套餐88折、訂位送特調飲品暢飲等優惠活動。

2015年登台的八色烤肉，主打8種口味的烤豬五花肉（人蔘、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖哩、大醬和辣椒醬），可以享受從清爽到濃郁8種不同的美味層次。為慶祝登台10周年，9月22日起菜單全面優化升級，分別推出8款全新套餐，供雙人與三人組合選擇。

▲八色烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

▲八色烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲老饕厚切豬五花。（圖／記者黃士原攝）

雙人套餐有「經典八色套餐」、「經典六色套餐」、「老饕熟成全豬套餐」、「四色熟成牛豬套餐」與「極上雙色海陸套餐」；三人套餐則包含「經典八色牛豬套餐」、「老饕熟成牛豬套餐」，以及「極饗八色海陸套餐」，售價1580元起。

八色烤肉表示，新菜單導入高品質LYD三元豬種、雪藏熟成豬肉與各式和牛，更特別研發多款特色沾醬與創新吃法，其中，「老饕厚切豬五花」選用油花分布均勻、肉質鮮嫩彈牙的LYD三元豬，炙火燒烤後剪成適口大小，搭配特製明太子醬與韭菜享用。

▲八色烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲芸彰熟成厚切梅花豬。（圖／記者黃士原攝）

「芸彰熟成厚切梅花豬」選用來自芸彰牧場的雪藏豬，經1度C濕式熟成10日，保留台灣豬肉的原始風味，烤至表面金黃焦脆後，搭配專為豬肉打造的馥郁醬汁，醇厚肉香與焦香口感交織，帶來多層次的味覺享受。「炭烤手打A5和牛漢堡排」則採用日本A5和牛提升油脂香氣，混合美國和牛與LYD三元豬增添香氣層次，搭配特製蔥醬。

八色烤肉登台十周年適逢中秋佳節，餐廳特別推出期間限定「中秋歡聚多人套餐」，集結招牌八色烤肉、多款嚴選肉品、海鮮、經典韓食與飯後甜點，優惠價2180元起。此外，9月22日至10月6日加入八色烤肉會員，點購任一中秋套餐即享88折。用餐日前3天訂位，再加碼無酒精特調飲品暢飲。

▲雙人經典牛盛拼盤。（圖／BAY 韓式燒肉俱樂部提供）

另外，因韓國綜藝《單身即地獄》而為台灣觀眾熟知「文世勳」，今年受邀擔任台中「BAY 韓式燒肉俱樂部」的餐飲總監，將最道地的韓式風味帶進台灣，同時融合他對時尚、音樂、藝術與文化的理解，打造一個結合潮流精神與美食魅力的嶄新聚會空間。

▲馬鈴薯排骨湯。（圖／BAY 韓式燒肉俱樂部提供）

餐點設計則由兩位來自韓國知名餐飲集團的主廚常駐掌舵，其中餐廳最推薦的經典燒烤牛小排LA GABI，以台灣高山水梨取代部分醃料，讓肉質自然散發清甜香氣。除了燒肉，這裡也吃得到韓國3款傳統鍋物：馬鈴薯排骨湯、部隊鍋與大醬湯。

關鍵字： 美食雲 八色烤肉 中秋節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

推薦閱讀

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

本村炸雞推出4款全新韓式美食

本村炸雞推出4款全新韓式美食

八色烤肉中秋套餐會員88折

八色烤肉中秋套餐會員88折

宜蘭「村華麵包店」試營運

宜蘭「村華麵包店」試營運

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

玩水露營烤肉一次滿足！萬里親子園區

玩水露營烤肉一次滿足！萬里親子園區

華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　全航線、艙等吃得到

華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　全航線、艙等吃得到

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

15元滷肉飯隱身萬華老市場

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

台中50元豆花「配料不限量自加」

「伏見稻荷大社」很陰的真相

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

熱門行程

最新新聞更多

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

本村炸雞推出4款全新韓式美食

八色烤肉中秋套餐會員88折

宜蘭「村華麵包店」試營運

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

玩水露營烤肉一次滿足！萬里親子園區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366