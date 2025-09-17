八色烤肉中秋套餐會員88折　新菜單吃得到熟成豬、和牛漢堡排

▲八色烤肉推中秋套餐，加入會員享88折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自韓國的「八色烤肉」登台邁入第10年，除了9月22日起推出全新菜單，同步限時推出會員中秋套餐88折、訂位送特調飲品暢飲等優惠活動。

2015年登台的八色烤肉，主打8種口味的烤豬五花肉（人蔘、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖哩、大醬和辣椒醬），可以享受從清爽到濃郁8種不同的美味層次。為慶祝登台10周年，9月22日起菜單全面優化升級，分別推出8款全新套餐，供雙人與三人組合選擇。

▲漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

▲老饕厚切豬五花。（圖／記者黃士原攝）

雙人套餐有「經典八色套餐」、「經典六色套餐」、「老饕熟成全豬套餐」、「四色熟成牛豬套餐」與「極上雙色海陸套餐」；三人套餐則包含「經典八色牛豬套餐」、「老饕熟成牛豬套餐」，以及「極饗八色海陸套餐」，售價1580元起。

八色烤肉表示，新菜單導入高品質LYD三元豬種、雪藏熟成豬肉與各式和牛，更特別研發多款特色沾醬與創新吃法，其中，「老饕厚切豬五花」選用油花分布均勻、肉質鮮嫩彈牙的LYD三元豬，炙火燒烤後剪成適口大小，搭配特製明太子醬與韭菜享用。

▲芸彰熟成厚切梅花豬。（圖／記者黃士原攝）

「芸彰熟成厚切梅花豬」選用來自芸彰牧場的雪藏豬，經1度C濕式熟成10日，保留台灣豬肉的原始風味，烤至表面金黃焦脆後，搭配專為豬肉打造的馥郁醬汁，醇厚肉香與焦香口感交織，帶來多層次的味覺享受。「炭烤手打A5和牛漢堡排」則採用日本A5和牛提升油脂香氣，混合美國和牛與LYD三元豬增添香氣層次，搭配特製蔥醬。

八色烤肉登台十周年適逢中秋佳節，餐廳特別推出期間限定「中秋歡聚多人套餐」，集結招牌八色烤肉、多款嚴選肉品、海鮮、經典韓食與飯後甜點，優惠價2180元起。此外，9月22日至10月6日加入八色烤肉會員，點購任一中秋套餐即享88折。用餐日前3天訂位，再加碼無酒精特調飲品暢飲。

▲雙人經典牛盛拼盤。（圖／BAY 韓式燒肉俱樂部提供）

另外，因韓國綜藝《單身即地獄》而為台灣觀眾熟知「文世勳」，今年受邀擔任台中「BAY 韓式燒肉俱樂部」的餐飲總監，將最道地的韓式風味帶進台灣，同時融合他對時尚、音樂、藝術與文化的理解，打造一個結合潮流精神與美食魅力的嶄新聚會空間。

▲馬鈴薯排骨湯。（圖／BAY 韓式燒肉俱樂部提供）

餐點設計則由兩位來自韓國知名餐飲集團的主廚常駐掌舵，其中餐廳最推薦的經典燒烤牛小排LA GABI，以台灣高山水梨取代部分醃料，讓肉質自然散發清甜香氣。除了燒肉，這裡也吃得到韓國3款傳統鍋物：馬鈴薯排骨湯、部隊鍋與大醬湯。