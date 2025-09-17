Krispy Kreme「榛果可可甜甜圈」新上市　限時買1盒送1盒

▲Krispy Kreme首度找來「NUTELLA能多益」推出全新聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」首度找來「NUTELLA能多益」合作推出全新聯名「榛心濃濃」，綿密夾心貝擠進濃郁滑順的能多益榛果可可醬，還有經典熱銷「榛果脆脆」，9月18日起限時上市；同步祭出「甜甜圈買1盒送1盒」、「NUTELLA禮盒優惠」等優惠活動。

▲榛果可可甜甜圈一共有2款。

▲榛心濃濃裡擠進榛果可可醬。

Krispy Kreme聯手能多益推出2款榛果可可甜甜圈，全新「榛心濃濃」嚴選綿密蓬鬆的夾心貝裹上經典糖霜，內餡灌進醇厚榛果可可醬，外層再擠上同款抹醬、灑滿細緻糖粉，每顆售價60元。

「榛果脆脆」則是經典熱銷品項，在鬆軟的經典甜甜圈抹上厚厚一層能多益榛果可可醬，最後灑上香脆杏仁角增添口感，每顆售價57元。

▲限時3天買NUTELLA禮盒送能多益榛果可可威化棒隨手包1包。

以上新品9月18日起至10月8日於全門市上市，同步推出「NUTELLA禮盒」選擇，其中「6入售價283元」，內含2顆NUTELLA甜甜圈各一和4顆綜合口味甜甜圈（限47元以下）；「12入售價483元」內含2顆NUTELLA甜甜圈各一和10顆綜合口味甜甜圈（限47元以下）。

為歡慶新品上市，今日加入Krispy Kreme台灣官方LINE帳號者，於9月18日可獲得好友新品券1張，憑券購買「NUTELLA禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈」1盒，買6入送6入、買12入送12入，兌換期限至9月20日，各門市數量有限、售完為止。

9月21日至9月23日則推「盒你分享加碼送」活動，凡購買NUTELLA禮盒即送「NUTELLA能多益榛果可可威化棒隨手包」1包，單筆限送1份，各門市送完為止；至10月8日前購買NUTELLA甜甜圈加購任一大杯飲品還可現折15元。

▲起士公爵今年中秋節推出全新「芋泥肉鬆巴斯克」。（圖／起士公爵提供）

另外，為迎接中秋節，乳酪蛋糕品牌「起士公爵」今年推出「芋泥肉鬆巴斯克」，嚴選台中大甲芋頭搭配甘甜紫薯，再放進彰化百年品牌水根行的鹹香純豬肉脯，與澳洲頂級乳酪一同烘烤，入口時先是吃到醇厚乳酪、綿密芋泥，接著是紫薯甜與肉脯香，打造最熟悉的台灣味，售價780元，即日起於官網上架，至9月18日前還可享免運優惠。