CoCo「28茉粉角輕乳茶」2杯85元　五桐號外送買1送1

▲▼CoCo「28茉粉角輕乳茶」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo「28茉粉角輕乳茶」今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲CoCo今（17）日推出好友日「28茉粉角輕乳茶」限時買1送1，只要領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo今日限時1天推出「大杯28茉粉角輕乳茶」買1送1，2杯特價85元，換算單杯不到43元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

28茉粉角輕乳茶是嚴選綠茶搭配千年窨製工藝，每杯窨含至少28朵茉莉花香，佐以100%紐西蘭乳源、無添加香料與奶精，再搭配Q彈粉角增添咀嚼口感，每杯都充滿茶香、乳香、花香。

另外，整個9月還有加碼優惠，可享指定飲料任選2杯69元，品項包括珍珠奶茶（大杯）、粉角奶茶（大杯）、粉角檸檬冬瓜（大杯），只要線上領券即可使用，每人可領6張券共12杯。

▲▼五桐號（圖／五桐號提供）

▲五桐號推出2款飲品買1送1。（圖／五桐號提供）

五桐號至9月30日前也有「老鹽梅子」、「玄米蕎麥」買1送1優惠，限中杯同品項，須使用外送平台「Uber Eats」或「你訂自取」，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

