4業者機票優惠！日本來回6355元起　玩東南亞送一日遊

▲想要出國玩可要把握機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

9、10月將迎來多個連假，正是規劃出國的好時間！本篇就整理4家業者優惠，包括機票下殺、機加酒與購票就贈送20公斤托運行李，飛日本最低6355元起，購買東南亞機票，還送一日遊。

▲東京車站。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday

搶搭10月中秋、雙十與光復節連假出國熱潮，旅遊電商平台KKday鎖定日本、韓國兩大熱門目的地，即日起推出限量機票優惠。10月連假期間東京5日來回機票1萬2888元起、大阪5日來回機票1萬1888 元起。

韓國方面，首爾來回機票9499元起、釜山來回機票9999元起，並同步推出一系列人氣電視台音樂節目現場錄影半日遊、釜山熱門打卡地一日遊等，體驗不一樣的韓流魅力。並從即日起至10月26日限量推出全站指定商品96折，以及指定行程消費滿4,000元現折350元。

▲東南亞的島嶼度假讓許多人嚮往。（圖／記者蔡玟君攝）

若想飛往熱帶度假勝地，越南航線最低6999元起，再贈當地人氣一日遊商品；泰國則推出清邁、曼谷航點，最低1萬2888元起，可搭配4至6日行程，入住設計旅店或五星級飯店。

隨著日本賞楓季節即將到來，業者也推出10至11月份日本航線優惠。包含東京來回機票售價1萬500元起；大阪則是高雄出發1萬3888元起，桃園出發1萬688元起、名古屋航線最低9888元起。

九州則主打溫泉與慢旅文化，佐賀、大分、宮崎行程僅5999元起即可出發。若想追求悠閒海島風情，沖繩 4-5日行程最低8888元起，碧海藍天、美麗水族館都能體驗；北海道則9,888元起即可安排 6-7 日行程，結合札幌美食、自然絕景與秋日紅葉美景，成為秋季必訪的經典路線。

▲下半年出國賞楓旺季即將到來，業者推出優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

易遊網

迎接秋冬旅遊，易遊網搶先台北國際秋季旅展，即日起至9月24日推出「暢秋旅遊節」線上旅展，全站限時下殺3折起。優惠包括機票、訂房滿萬現折9999元的限量折扣碼，還有9元日本eSIM 吃到飽5日、99元饗食天堂餐券、99元機場送機、999元日韓機票等。

▲韓國紅葉美景。（圖／易遊網提供，下同）

此次易遊網「暢秋旅遊節」線上旅展於每日指定整點推出「天天搶」活動，每天11點限量開搶。優惠內容包含國際機票、國外訂房、國外機加酒、團體旅遊祭出單筆現折9999元的高額折扣碼，此外，9月17日下午2點再加碼搶999元沖繩、首爾單程機票。

隨著10月中旬即將進入日韓賞楓旺季，業者集合中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、台灣虎航、釜山航空等多家航空旅展優惠，票價最低下殺76折起。如中華航空飛首爾，來回含稅8500元起，獨家加碼再抽新航點美國鳳凰城機票；釜山航空釜山來回機票含稅最低7857元起。而台灣虎航飛東京來回機票含稅6355元起，星宇航空飛大阪也只要1萬2560元起。

▲阿提哈德航空開航，飛歐洲又多一選擇。



長程航點也全面調降。全新開航的阿提哈德航空，不僅歐洲、中東、非洲航線享有65折優惠價，易遊網再祭獨家折扣碼「2025EY1200」，兩人成行最高可再現折1200元。台北出發至歐洲熱門航點，推薦飛蘇黎世來回含稅1萬9852元起、飛羅馬來回含稅2萬4256元起、飛巴黎來回含稅2萬5962元起。

越捷航空

為迎接年末旅遊旺季，越捷航空即日起至9月23日為止，凡於活動期間訂購台灣與越南之間國際航線 Eco 艙機票，且旅行日期介於 2025 年10月19日至11月30日，即可享有20公斤免費托運行李。此優惠同樣適用於其他往返越南的國際航線，實際適用日期將依航程不同而有所差異。



目前，越捷航空提供 台北、台中與高雄 直飛航班，串聯至河內、胡志明市及富國島，讓台灣旅客能更便利地暢遊越南多個熱門旅遊城市，並輕鬆延伸至亞太地區眾多知名旅遊目的地。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空

國泰航空攜手9家旅遊業者，即日起至9月30日推出「精彩暢遊，夜探香港」三天兩夜機加酒自由行優惠，經濟艙每人最低未稅價7999元起，商務艙每人未稅價1萬7888元起，適用出發日為即日起至2026年3月31日為止。

此次國泰航空與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊、易飛旅遊、易遊網、泰元旅行社、雄獅旅遊、溫馨旅行社等9家台灣旅行社業者合作推出機加酒專案，旅客可選擇台北或高雄出發。

▲▼國泰航空逸連堂貴賓室有點心推車。（圖／記者蔡玟君攝）

選擇商務艙專案的旅客，更可享受國泰航空世界級貴賓室服務。桃園機場貴賓室提供設有茶几與閱讀燈的獨立個人座椅Solo Chair，並供應道地牛肉麵、擔擔麵等精緻美饌。香港「玉衡堂」商務貴賓室的「茗茶坊」以靜謐氛圍與倫敦 JING TEA 茶品，帶來優雅的品茗時光；今年改裝重新開幕的「逸連堂」，則以懷舊客製化點心推車，喚起旅人對港式餐廳的經典回憶。