首座暗空勝地爭取國際認證中　拉拉山觀星體驗吸引旅人

▲巴陵鐵塔旁進行觀星。（圖／觀光發展基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局今年首度攜手桃園市觀光發展基金會，共推「探索北橫－拉拉山暗空星樂園」夜間體驗，吸引許多民眾報名，迴響熱絡。觀光發展基金會副執行長陳信守表示，拉拉山擁有優異的觀星條件，深受國際旅人肯定，市府將申請全臺首座「暗空勝地」(Urban Night Sky Places) 國際暗空認證，帶動北橫永續旅遊與夜間經濟發展。

陳信守16日指出：拉拉山的觀星活動緣起於10多年前，他曾是在地民宿業者，對生態及觀星很有興趣，因此向當時的縣政府提案並與在地民宿業者合作，結合拉拉山的豐富生態導覽及夢幻的觀星活動，2012年即推出「住在山林、看滿天星」的特色行程。

▲「星球儀」發明者林彥光老師，帶民眾透過手中的「星球儀」，認識美麗的星空！（圖／記者楊淑媛攝）

為了讓更多國際友人來台灣桃園拉拉山旅遊，他並且和縣政府相關單位一同前往許多國外旅展參展，發現香港與新加坡旅客的生活環境較都會化，對「住在山林、看滿天星」親近大自然的特色行程，興趣最高，當他們來到拉拉山享受與都市截然不同的寧靜與滿天星空，亦留下美好印象。

▲在海拔1314公尺、浪漫景點的巴陵鐵塔旁進行觀星。（圖／記者楊淑媛攝）

陳信守指出，拉拉山的星空一直是北橫地區重要的特色，而且低光害也符合目前永續旅遊的目標。今年推出的「觀星行程」，獲得在地部落、民宿業者以及林務局等單位的認同，透過重新整合在地民宿、導覽解說與低光害環境營造，打造具永續旅遊理念的體驗行程，

「探索北橫－拉拉山暗空星樂園」，自8月2日起迄9月28日於每周六、日展開，就在海拔1314公尺、浪漫景點的巴陵鐵塔旁進行，由「星球儀」發明者林彥光老師，帶民眾透過一個直徑 25 公分的立體透明球，認識美麗的星空！