日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

▲獨家包棟「最接近星空的渡假村」日本立山飯店，夜晚仰望滿天星辰。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

受全球暖化影響，今年日本整體賞楓期延到11月底才開始，但仍不敵民眾追楓的熱潮。雄獅旅遊觀察，日本線整體銷售突破7成，韓國線亦逾8成，其中日本長天數8日遊報名人次較去年成長約3倍；而韓國半自助行程較去年同期增4成以上，顯見深度慢遊體驗正夯。以下推薦日韓台賞楓玩法，提供給準備出遊的民眾參考。

▲走訪重要文化遺產「立石山寺」，紅葉染遍山谷美景盡收眼底。

雄獅推出「立山飯店楓紅絕景八日」，專人導覽秘境御庫裏池、造訪紅葉勝地香嵐溪，並獨家包棟標高2450公尺、號稱「最接近星空的渡假村」立山飯店，參加星空觀察會仰望滿天星辰。旅程搭配包機直飛東北庄內機場，漫步米其林綠色指南三星景點「羽黑山五重塔」杉林古道，或走訪重要文化遺產「立石山寺」，紅葉染遍山谷美景盡收眼底，每人49,900元起。

▲賞楓勝地「內藏山國立公園」，於白羊寺古剎屋簷下同時賞楓與銀杏。

韓國秋日必訪11月15日登場的「釜山國際煙火節」，雄獅安排沙灘VIP區R席專屬座位，近距離欣賞絢爛煙火，每人24,900元起；再訪賞楓勝地「內藏山國立公園」，於白羊寺古剎屋簷下同時賞楓與銀杏。首爾則推出半自助行程，漫步最美銀杏大道「德壽宮石牆路」，感受金黃銀杏與楓紅交織的浪漫氛圍，並保留一整天自由活動時光。

▲11月15日登場的「釜山國際煙火節」，安排沙灘VIP區R席專屬座位，近距離欣賞絢爛煙火。

國內則推薦秋季限定、今年唯一趟次的阿里山蒸汽檜木列車遊程，沿森林鐵道穿梭楓紅，再安排隙頂星空夜導覽、咩咩上樹萌寵動物樂園與日式招待所飛盤高爾夫體驗，每人12,399元起。若喜愛高山楓葉，也可選擇前往福壽山農場，保證入住國民賓館，還能親手採摘高山蜜蘋果。

▲今年唯一趟次的阿里山蒸汽檜木列車遊程，沿森林鐵道穿梭楓紅。

另外，易遊網「暢秋旅遊節」線上旅展每日11點限量推出「天天搶」活動，國際機票、訂房、機加酒、團體旅遊最高可現折9,999元；明（17日）下午2點再加碼搶999元沖繩、首爾單程機票。中華航空飛首爾來回含稅8,500元起，釜山航空釜山來回含稅7,857元起，台灣虎航飛東京來回含稅6,355元起，星宇航空飛大阪含稅12,560元起，多家航空票價下殺76折起。

想輕鬆捕捉秋色，易遊網也有高CP值日韓行程，韓國可選「韓國紅葉銀杏．首爾天空公園．韓屋村塗鴉秀．北漢山國家公園5天」每人最低14,500元；日本則推薦「日本東北．最上川楓紅扁舟．銀山溫泉．雙紅葉鐵道．山形山寺．鳴子峽谷．藏王狐狸村．名湯三溫泉5天」每人含稅29,900元起，一次收藏東北經典紅葉美景。

關鍵字： 日本旅遊 賞楓旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓台賞楓玩法 台灣特色 賞楓

