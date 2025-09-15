欣葉日本東北美食吃到飽今日登場　11/10前2人同行用餐抽機票

▲欣葉日本料理推出秋季全新主題「秋巡東北・從餐桌啟程」。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

欣葉日本料理今日起推出日本東北美食季，打造仙台炭香牛舌、山形芋煮牛肉、青森梅香干貝野菜、秋田地雞米棒鍋等限定料理，同時11月10日前午、晚餐時段消費用餐，2人同行即可獲得抽獎券1張，最大獎是台灣虎航日本東北航線雙人來回機票。

延續「秋巡東北・從餐桌啟程」的主題精神，欣葉日本料理新一季餐檯主題以日本東北6縣為靈感，推出多道地域風味料理，從小缽、冷菜、鍋物到限定料理，透過使用台灣在地食材與日本料理工法，重現日本東北地區的日常餐桌景色，像是「仙台炭香牛舌燒」選用牛舌最富彈性的中後段，以直火炙燒至5至7分熟。

▲宮城的仙台炭香牛舌燒，選用牛舌最富彈性的中後段。（圖／欣葉提供）

「山形芋煮特選霜降牛肉鍋」為每日限量供應餐點，使用日本里芋與屏東高樹鄉小農栽種的檳榔心芋，與日本醬油搭配洋蔥、蒟蒻共煮，熬煮成湯底後，由師傅現場現涮美國特選霜降牛肉。

來自青森縣的兩道料理，分別呈現沿海與農園風土的雙重風味。「青森梅香干貝野菜」選用來自日本沿岸的小福貝，搭配茗荷、小黃瓜與蓮藕，佐以青森漬梅涼拌而成，口感清爽脆口，酸香開胃；「青森蘋果千層派」則以在地蘋果熬製成餡，甜中帶微酸，搭配層層酥脆派皮，入口層次分明。

▲山形芋煮特選霜降牛肉鍋。（圖／欣葉提供）

來自岩手的「胡桃豆腐」則是一道冷製前菜，料理長每日現剝核桃、研磨成粉後加入日本葛粉調製，需持續手工攪拌約1小時，直至呈現濃稠勾芡質地。冷卻成型後切塊盛盤，搭配薑泥食用，口感綿密滑順。

▲秋田米棒雞湯鍋，選用南部有機放山雞，搭配牛蒡、洋蔥等根莖類一同燉煮。（圖／欣葉提供）

「秋田米棒雞湯鍋」選用南部有機放山雞，搭配牛蒡、洋蔥等根莖類一同燉煮，湯頭溫潤甘甜。熬製過程中以約80度精準溫控投入柴魚片，使柴魚鮮味完整釋放，同時保留層次風味，使整體湯底鮮醇濃郁。主食米棒則選用來自秋田的原裝進口糯米棒，先將糯米搗壓成條狀後炙烤至表層微焦，再入鍋吸附湯汁，呈現外韌內糯、兼具米香與炭香的飽滿口感，是秋田地區極具代表性的鍋物形式。

▲福島冰花豚餃。（圖／欣葉提供）

除了新菜上市，11月10日前到欣葉日本料理店內用餐，2人同行即可獲得抽獎券1張，4人同行即可獲得抽獎券2張，至多單筆發票提供兩張抽獎券，最大獎是台灣虎航日本東北航線雙人來回機票，其他則有各時段餐券。

此外，10月1日起至12月31日，持台灣虎航全航線2025年之登機證實體票據，並出示搭乘者本人可供核對身分之證件，在欣葉日本料理餐廳用餐單筆消費滿2000元現折200元、滿3000元現折300元以此類推，最高消費滿6000元現折600元。

▲旭集台北3店9/30前下午餐新增「雪蟹腳」吃到飽。（圖／饗賓集團提供）

另外，為滿足食家饕客吃蟹欲望，旭集台北信義店、台北天母店及台北微風店3門市，9月30日前於平、假日下午餐升級供應雪蟹腳，等於任何餐期都能無限享用。雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紮實飽滿，是許多老饕心中的最愛。

不只有無限自取的雪蟹腳，9月15日起至10月31日止，台北旭集3間門市也端出5道限定料理，分別是「蟹膏蟹肉鮭卵手捲」、「香穗雪蟹茶巾揚」、「炙饌松露A5和牛卷」、「嫩煎鮑魚佐蕈菇奶油醬」、「極上A5和牛壽喜燒」。