迎接秋冬旅遊，易遊網搶先台北國際秋季旅展，宣布明（16日）起至9月24日推出「暢秋旅遊節」線上旅展，全站限時下殺3折起。優惠包括機票、訂房滿萬現折9999元的限量折扣碼，還有9元日本eSIM 吃到飽5日、99元饗食天堂餐券、99元機場送機、999元日韓機票等，以下4大優惠亮點別錯過。

▲韓國紅葉美景。（圖／易遊網提供，下同）

▪︎亮點1：日韓賞楓機票下殺76折 飛東京6335元起

此次易遊網「暢秋旅遊節」線上旅展於每日指定整點推出「天天搶」活動，每天11點限量開搶。優惠內容包含國際機票、國外訂房、國外機加酒、團體旅遊祭出單筆現折9999元的高額折扣碼，此外，9月17日下午2點再加碼搶999元沖繩、首爾單程機票。

隨著10月中旬即將進入日韓賞楓旺季，業者集合中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、台灣虎航、釜山航空等多家航空旅展優惠，票價最低下殺76折起。如中華航空飛首爾，來回含稅8500元起，獨家加碼再抽新航點美國鳳凰城機票；釜山航空釜山來回機票含稅最低7857元起。而台灣虎航飛東京來回機票含稅6355元起，星宇航空飛大阪也只要1萬2560元起。

▲阿提哈德航空開航，飛歐洲又多一選擇。



長程航點也全面調降。全新開航的阿提哈德航空，不僅歐洲、中東、非洲航線享有65折優惠價，易遊網再祭獨家折扣碼「2025EY1200」，兩人成行最高可再現折1200元。台北出發至歐洲熱門航點，推薦飛蘇黎世來回含稅1萬9852元起、飛羅馬來回含稅2萬4256元起、飛巴黎來回含稅2萬5962元起。

▲日本東北紅葉美景。

▪︎亮點2：跟團出國賞楓免1萬5就有



想要輕鬆安排賞楓旅行，韓國首推行程「韓國紅葉銀杏．首爾天空公園．韓屋村塗鴉秀．北漢山國家公園5天」，造訪首爾天空公園、韓屋村，還能欣賞超人氣「塗鴉秀」，每人最低1萬4500元就能捕捉首爾秋色。

日本賞楓則推薦「日本東北．最上川楓紅扁舟．銀山溫泉．雙紅葉鐵道．山形山寺．鳴子峽谷．藏王狐狸村．名湯三溫泉5天」，搭乘最上川楓紅扁舟飽覽山水風光，走訪銀山溫泉、山形山寺、鳴子峽谷等必遊絕景，每人含稅2萬9900元起，一次收藏東北最經典的紅葉美景。

▲沖繩那霸柔婕閣酒店。

▪︎亮點3：海外自由行飯店下殺36折起 沖繩飯店含早餐僅1730元起



下半年規畫前往東北亞、東南亞的自由行旅客，易遊網日韓泰訂房下殺36折起。韓國有四星級的「濟州島麗晶海洋酒店」，鄰近濟州必造訪的美食天堂-黑豬肉一條街，並擁有絕美海景View，每晚2240元起；釜山「城市律動酒店」，設有頂樓泳池且房型寬敞，為旅客打造舒適住房體驗，每晚1790元起。

日本沖繩與北海道也有優惠飯店，如鄰近國際通的「沖繩那霸柔婕閣酒店」，不僅地理位置優越，還可享用在地風味的琉球風早餐，每晚1730元起；北海道四星級「札幌站前Forza酒店」，距離地鐵站步行只要2分鐘，周邊匯聚百貨商場與美食餐廳，機能便利，每晚只要2000元起。



曼谷擁有許多高CP值的設計飯店，例如古銅色建築外觀展現獨特風格的「曼谷薩碼拉酒店」，將泰國傳統元素結合現代設計，搭配金色家飾營造低調奢華氛圍，每晚2275元起。

▲環島之星萌旅號。

▪︎亮點4：國旅自由行 離島玩3天機加酒2999元起



國旅也有優惠！搭乘「環島之星萌旅號」觀光列車玩台南，自由行2天入住「捷絲旅 台南虎山館」，限量優惠每人999元起；想要享受更高規格的住宿體驗，入住五星級「台南晶英酒店」，含「環島之星萌旅號」來回車票，每人1999元起。而秋季玩離島澎湖，正值大啖肥美海鮮的好時節，推薦「澎湖機酒自由行3天」每人2999元起，價格甚至比單買機票還便宜。

▲迪士尼探險號宣布延期。（圖／迪士尼遊輪提供）

此外，備受矚目的「迪士尼探險號」原訂於今年12月15日於新加坡首航，但因造船過程碰到意料之外的情況，業者宣布將首航延後至明年（2026）3月10日，並提出2大補償方案，原定12月15日至2026年3月12日的航程都將受到影響。

▲▼迪士尼探險號是首艘以亞洲為母港的迪士尼郵輪。（圖／迪士尼遊輪提供）

郵輪公司也提出補償方案如下：

1.首航旅客

原本就預訂12月15日首航航次的旅客，訂單自動轉移至新的2026年3月10日首航，並享有50%航程票價優惠。若旅客無法於新日期啟航，可在今年9月21日前申請全額退款，同時仍保留未來預約其他航程時，可使用50%折扣優惠的補償。

2.其他受影響的旅客

預訂其他航次但被取消的旅客，將自動退還款項至原本支付方式，並同樣獲得預約未來其他航程可享有50%折扣優惠。旅客需注意的是，郵輪公司提供的50%未來航程折扣優惠將在今年10月8日顯示於旅客的帳戶中，若在此之前已有新的訂單，折扣會自動套用，並於72小時內提供更新確認書。

若尚未決定航程，折扣優惠也必須在2026年3月31日前完成訂位，且發日期需在2027年3月 31日或之前，而迪士尼探險號2027年的新航程將從明年3月起開放預訂。