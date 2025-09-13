ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

專訪／谷關溫泉量連日本人都吃驚　虹夕諾雅總經理揭台日文化差異

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲深山中的奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」開業邁入第6年。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／專訪

日本星野集團在台唯一據點「虹夕諾雅谷關」開業邁入第6年，《ETtoday新聞雲》專訪3月甫升任總經理的吉田裕之，他驚嘆谷關溫泉水量之豐沛，足以讓49間房內都有源源不絕的「源泉掛流式溫泉」，卻也點出「台灣人夏天不愛泡湯」是品牌當前必須突破的挑戰。

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「虹夕諾雅谷關」具備「絕景」和「豐富在地文化」兩項要件。（圖／記者彭懷玉攝）

吉田裕之說，「虹夕諾雅」是日本星野集團旗下最高檔品牌，要成為此品牌，必須具備「絕景」和「豐富在地文化」兩項要件，否則可能考慮其他副品牌如「界」（溫泉旅館）或「OMO」（都市型酒店），而谷關同時符合絕佳地理位置和豐富在地文化這兩大要素。

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲憑藉谷關豐富水量，虹夕諾雅設計了49間客房，所有房間都設置半露天浴池，提供「源泉掛流式溫泉」。（圖／記者彭懷玉攝）

谷關地區豐沛的溫泉水量、泉質，讓吉田裕之大感驚訝「在日本也相當罕見。」憑藉豐富水量，虹夕諾雅谷關設計了49間客房，所有房間都設置半露天浴池，提供「源泉掛流式溫泉」，即24小時不循環、無間斷的溫泉，或是到日式氛圍的露天大浴場，沉浸在美人湯的洗禮，實現「盡情享受溫泉的旅宿」初衷。

▲「虹夕諾雅 谷關」秋日新專案。（圖／虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan提供）

▲從開幕之際，便以泰雅族文化為主題，邀請當地職人進駐，帶領旅客體驗織布、口簧琴等傳統技藝。（圖／業者提供）

谷關同時坐擁豐富自然和文化資源，從開幕之際，便以泰雅族文化為主題，邀請當地職人進駐，帶領旅客體驗織布、口簧琴等傳統技藝，與遊客一同揭開屬於這片土地的故事。此外，目前也持續開發和林業有關的在地魅力，讓台灣客人更認識自己的文化，外國遊客也能看見台灣山林之壯闊。

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲吉田裕之2023年赴虹夕諾雅谷關擔任營運部經理，今年3月升任總經理，他在虹夕諾雅品牌擁有逾10年管理經驗，過去曾在沖繩和輕井澤等據點服務過。（圖／記者彭懷玉攝）

吉田裕之說，在日本，溫泉文化是一年四季都深植人心的，夏天泡溫泉有助於調節神經和排汗。舉例來說，位於海拔1,000公尺的虹夕諾雅輕井澤，透過「溫泉×避暑」的形象訴求，反而讓夏天成為最繁忙的季節。但在台灣，夏天泡溫泉的觀念尚不普及，要如何結合政府、旅遊協會、學術界等外部資源共同推廣，也是飯店面臨的重要課題。

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼飯店戶外有許多休憩區；翌日早餐（日式）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

疫情後台灣人可自由出國，吉田坦言確實對谷關的營運造成影響，其中夏季住房率約6成，比起冬季住房率約8成，存在2成的落差。旅客輪廓部分，目前客群7成為台灣人，3成是國際旅客，當中以日本客為大宗，香港、美國、新加坡客人次之。吉田裕之說，疫情解封後，不少國際旅客落地台灣便直奔谷關，常停留5到7天，一年內入住2、3次的熟客大有人在。

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼疫情解封後，不少國際旅客落地台灣便直奔谷關，常停留5到7天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

在經營上，虹夕諾雅谷關實踐日本星野集團特有的「扁平化組織」與「魅力開發」。吉田裕之說，飯店約有140名員工，大部分員工能跨足櫃檯、房務、活動與餐飲多領域，打破傳統飯店部門間隔閡，更快速貼近客人需求；同時鼓勵第一線員工提出新活動，長時間觀察細節後，開發出「氣循森呼吸」、「草木散策」等深度體驗，讓旅客遠離日常、沉浸自然。

▲虹夕諾雅谷關,虹夕諾雅谷關總經理吉田裕之,谷關溫泉,谷關旅遊,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「草木散策」等深度體驗均由在地員工一同發想，並非由星野集團指派。（圖／記者彭懷玉攝）

吉田最後強調，台灣員工展現出與日本不同的熱情與行動力，能即時提出建議並執行，成為品牌的優勢；但長期仍需更多能深入了解在地、開發新魅力並熟練多工的人才，才能持續為旅客打造嶄新體驗，讓虹夕諾雅谷關的品牌精神持續在台灣深耕、發光。

關鍵字： 台中旅遊 虹夕諾雅 谷關 溫泉飯店 飯店旅宿 度假旅館 谷關旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

推薦閱讀

八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！

八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

住一晚巴塞隆納市中心！高空遠眺聖家堂

住一晚巴塞隆納市中心！高空遠眺聖家堂

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

青山9月連展4店開幕優惠一次看

青山9月連展4店開幕優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」

萬里預約制玩水烤肉農莊！

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

住一晚巴塞隆納市中心！高空遠眺聖家堂

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366