專訪／谷關溫泉量連日本人都吃驚　虹夕諾雅總經理揭台日文化差異

▲深山中的奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」開業邁入第6年。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／專訪

日本星野集團在台唯一據點「虹夕諾雅谷關」開業邁入第6年，《ETtoday新聞雲》專訪3月甫升任總經理的吉田裕之，他驚嘆谷關溫泉水量之豐沛，足以讓49間房內都有源源不絕的「源泉掛流式溫泉」，卻也點出「台灣人夏天不愛泡湯」是品牌當前必須突破的挑戰。

▲「虹夕諾雅谷關」具備「絕景」和「豐富在地文化」兩項要件。（圖／記者彭懷玉攝）



吉田裕之說，「虹夕諾雅」是日本星野集團旗下最高檔品牌，要成為此品牌，必須具備「絕景」和「豐富在地文化」兩項要件，否則可能考慮其他副品牌如「界」（溫泉旅館）或「OMO」（都市型酒店），而谷關同時符合絕佳地理位置和豐富在地文化這兩大要素。

▲憑藉谷關豐富水量，虹夕諾雅設計了49間客房，所有房間都設置半露天浴池，提供「源泉掛流式溫泉」。（圖／記者彭懷玉攝）

谷關地區豐沛的溫泉水量、泉質，讓吉田裕之大感驚訝「在日本也相當罕見。」憑藉豐富水量，虹夕諾雅谷關設計了49間客房，所有房間都設置半露天浴池，提供「源泉掛流式溫泉」，即24小時不循環、無間斷的溫泉，或是到日式氛圍的露天大浴場，沉浸在美人湯的洗禮，實現「盡情享受溫泉的旅宿」初衷。

▲從開幕之際，便以泰雅族文化為主題，邀請當地職人進駐，帶領旅客體驗織布、口簧琴等傳統技藝。（圖／業者提供）



谷關同時坐擁豐富自然和文化資源，從開幕之際，便以泰雅族文化為主題，邀請當地職人進駐，帶領旅客體驗織布、口簧琴等傳統技藝，與遊客一同揭開屬於這片土地的故事。此外，目前也持續開發和林業有關的在地魅力，讓台灣客人更認識自己的文化，外國遊客也能看見台灣山林之壯闊。

▲吉田裕之2023年赴虹夕諾雅谷關擔任營運部經理，今年3月升任總經理，他在虹夕諾雅品牌擁有逾10年管理經驗，過去曾在沖繩和輕井澤等據點服務過。（圖／記者彭懷玉攝）



吉田裕之說，在日本，溫泉文化是一年四季都深植人心的，夏天泡溫泉有助於調節神經和排汗。舉例來說，位於海拔1,000公尺的虹夕諾雅輕井澤，透過「溫泉×避暑」的形象訴求，反而讓夏天成為最繁忙的季節。但在台灣，夏天泡溫泉的觀念尚不普及，要如何結合政府、旅遊協會、學術界等外部資源共同推廣，也是飯店面臨的重要課題。

▲▼飯店戶外有許多休憩區；翌日早餐（日式）。（圖／記者彭懷玉攝）



疫情後台灣人可自由出國，吉田坦言確實對谷關的營運造成影響，其中夏季住房率約6成，比起冬季住房率約8成，存在2成的落差。旅客輪廓部分，目前客群7成為台灣人，3成是國際旅客，當中以日本客為大宗，香港、美國、新加坡客人次之。吉田裕之說，疫情解封後，不少國際旅客落地台灣便直奔谷關，常停留5到7天，一年內入住2、3次的熟客大有人在。

▲▼疫情解封後，不少國際旅客落地台灣便直奔谷關，常停留5到7天。（圖／記者彭懷玉攝）



在經營上，虹夕諾雅谷關實踐日本星野集團特有的「扁平化組織」與「魅力開發」。吉田裕之說，飯店約有140名員工，大部分員工能跨足櫃檯、房務、活動與餐飲多領域，打破傳統飯店部門間隔閡，更快速貼近客人需求；同時鼓勵第一線員工提出新活動，長時間觀察細節後，開發出「氣循森呼吸」、「草木散策」等深度體驗，讓旅客遠離日常、沉浸自然。

▲「草木散策」等深度體驗均由在地員工一同發想，並非由星野集團指派。（圖／記者彭懷玉攝）



吉田最後強調，台灣員工展現出與日本不同的熱情與行動力，能即時提出建議並執行，成為品牌的優勢；但長期仍需更多能深入了解在地、開發新魅力並熟練多工的人才，才能持續為旅客打造嶄新體驗，讓虹夕諾雅谷關的品牌精神持續在台灣深耕、發光。