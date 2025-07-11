星野「虹夕諾雅 谷關」秋日新專案先看！潤肺調息、SPA溫泉超療癒

▲「虹夕諾雅 谷關」將於9月2日起推出「五行養生之旅：秋潤慢息」限定專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

星野集團「虹夕諾雅 谷關」秋季活動先筆記！業者預告，將於9月2日起推出「五行養生之旅：秋潤慢息」限定專案，結合溫泉療癒、SPA保養、伸展運動與養生料理，僅限預約「月見」房型的旅客參加。

每一季，星野集團都會融合五行理論，將四季更迭時身體所需的能量在旅程中注入。在夏天過後，秋季乾燥，則著重在潤肺，對此，以三大主軸「潤澤、調息、滋養」，透過呼吸伸展、泡湯、按摩與飲食等節奏緩慢的活動，在山谷環繞中重拾平衡與柔軟，迎接秋意的緩慢時光。

▲月見房溫泉區比其他房型大上2倍。（圖／記者彭懷玉攝）



亮點一：入住32坪「月見」房泡湯，體驗日、中式spa

專案限定的「月見」房型是樓中樓，有32坪大，其溫泉區比其他房型大上2倍，是全館配備最寬敞溫泉池的客房，僅有5間。旅客可在專屬客房溫泉中，沐浴在碳酸氫鹽泉的湯浴時光，整面落地玻璃窗能眺望大甲溪谷景致。

▲沐浴在碳酸氫鹽泉的湯浴時光，並眺望大甲溪谷景致。（圖／業者提供）



湯泉溫潤肌膚之後，前往芳療室體驗融合日、中式「潤」spa療程，使用玫瑰精油與保濕凝膠面膜，從足部至頭部享受全身深層保養及潤澤，並結合芳香來舒緩日常疲勞與肌肉緊繃，溫和滋潤乾燥肌膚，達到深層放鬆與身心調理效果。

▲日、中式「潤」spa療程，使用玫瑰精油與保濕凝膠面膜，從足部至頭部享受全身深層保養及潤澤。（圖／業者提供）



亮點二：靜謐溫泉中調息，晨光森林裡舒展

「月見」房型溫泉池旁，鋪設燈心草榻榻米的休憩區，除了可在此冥想、瑜珈，旅客入住後將有活動人員在休憩區內，引領旅人進行一段輕柔而緩慢的調息伸展活動「溫泉伸呼吸」，運用腹式呼吸法調整呼吸，帶來身體舒適感、放鬆肌肉，並增進身體的柔軟度。

▲練習「溫泉伸呼吸」後，旅客可在體驗後於客房溫泉池中自行伸展。（圖／業者提供）



此外，翌日早晨在充滿「風」與「水」元素的水之庭園中，安排旅客體驗結合氣功呼吸與伸展動作的「氣循森呼吸」。在充滿芬多精的森林中，將大自然孕育的「氣」導入身體，為新的一天注入活力與舒暢感。深化呼吸在不同自然環境下調息伸展，調節自律神經，使人放鬆心情，減少焦慮與壓力，亦有助於提升睡眠品質。

▲秋季養生鍋物料理中，選用山藥、白玉菇等當令白色蔬食，搭配鮑魚、午仔魚、干貝等。（圖／業者提供）



亮點三：滋養旬食，非日常的養身饗宴

依據中醫「五臟配五色」之說，白色食物可緩解秋燥熱、進而滋養肺部。專案提供以白色食材為主的秋季養生鍋物料理，選用山藥、白玉菇等當令白色蔬食，搭配鮑魚、午仔魚、干貝等高蛋白海味食材，並佐以松子白芝麻醬調味，展現溫潤口感與體現秋日滋養之道。

▲翌日早晨在水之庭園中，安排旅客體驗結合氣功呼吸與伸展動作的「氣循森呼吸」。（圖／業者提供）



專案限定每周二舉行，限定入住月見房型，每日一組，含SPA 潤（每人一次，採分開時段安排）、養生鍋物料理、溫泉伸呼吸、氣循森呼吸、早餐，9月2日開放預約，至11月26日止，費用24,000元／2人（不含住宿與服務費），僅限18歲以上旅客參加。

▲慕軒飯店則與EVE LOM 聯名推出「肌密時光」住房專案，凡入住即贈市值超過數千元的EVE LOM旅行組。（圖／業者提供）



若不想遠赴山林，在都市同樣有貴婦級的滋潤住房專案。位於台北東區的慕軒飯店，與英倫頂級保養品牌 EVE LOM 聯名推出「肌密時光」住房專案，凡入住即贈市值超過數千元的EVE LOM旅行組，包含卸妝霜、保濕凍膜與多效精華；房客可享聯名雙人下午茶980元加購。

▲購買「肌密時光」住房專案之房客，可享聯名雙人下午茶980元加購價。（圖／業者提供）



房內搭配QR CODE卡片更藏巧思，掃描可獲英倫風詩卡與飯店每月限定隱藏優惠；另有EVE LOM品牌9折券飯店同步推出，讓療癒儀式從房內延展至生活日常。專案自即日起至9月29日開賣，開放9月30日前的住房。