藏壽司全台8成門市補位人數已滿　今晚不再接受現場候位

▲藏壽司候位已滿。（圖／記者黃士原攝）

▲藏壽司台南focus店候位已滿。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

藏壽司今年再度與吉伊卡哇合作，18款日本原創造型扭蛋今日登場，活動首3天全台門市預約幾近全滿，晚餐時段全台8成門市因為現場候位人數已滿，無法發放號碼牌，可見人氣依然很旺。

藏壽司去年8月首度推出吉伊卡哇聯名扭蛋，引起粉絲瘋搶，甚至有網友在Threads求助，希望有人幫他去吃藏壽司，還開出補貼價，由商品太過搶手，活動因此提前20天結束，成為藏壽司最短命的聯名活動。今年再度與吉伊卡哇合作，藏壽司表示，目前活動首3天全台門市預約幾近全滿，也根據去年的經驗做好準備。

▲藏壽司候位已滿。（圖／記者黃士原攝）

▲藏壽司台南focus店候位人潮。（圖／記者黃士原攝）

由於這3天預約全滿，想蒐集吉伊卡哇扭蛋商品的粉絲只能現場候位，不過記者晚上6點30分左右前往台南focus店時，店家已掛上「暫停發放現場候補號碼牌」，顯示補位民眾已超出負荷，根據藏壽司線上預約App顯示（晚上7點25分查詢），僅12家分店還能接受現場補位，以全台總計59家門市計算，等於8成都無法現場候位。

▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，18款原創造型扭蛋今日登場。（圖／藏壽司提供）

這次藏壽司與吉伊卡哇推出的18款日本原創造型扭蛋，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。
 

▲壽司郎屏東首店9/26試營運。（圖／壽司郎提供）

另外，2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台有52家分店，其中南台灣地區繼嘉義、台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，當地首店落腳環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕。

慶祝開幕，壽司郎屏東環球店推出優惠活動，9月26日至10月2日消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿300元再送「折價券小卡」1份，以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。

