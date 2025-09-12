花蓮FaliFali音樂節！原民藝術×音樂×旅遊完美結合　三天三夜玩好玩滿

生活中心／綜合報導

全台最具特色的原住民族音樂盛會—「花蓮 FaliFali 音樂節」，今年正式邁入第七屆，規模更從去年的兩天升級為三天連續登場，將於11月28日至11月30日在花蓮縣馬太林文化園區盛大開唱，為縱谷大地注入最熱情的音樂能量。

今年音樂節集結多組重量級原民歌手輪番演出，每個夜晚都有獨特主題：

部落之夜－以文化根源為核心，從傳統祈福儀式揭開序幕，帶來最具靈魂的部落樂音。

南島之夜－以串聯跨島嶼的歌聲與節奏，從太平洋到台灣縱谷，展現南島文化的熱情律動與生命力。

原聲之夜－跨界融合與新世代原聲對話，開啟未來原住民音樂的新篇章。

不只是音樂，今年更邀請國際藝術大師優席夫（Yosifu）把藝術家工作室搬進現場。觀眾不僅能近距離感受藝術家即興創作的氛圍，更能看見鐵片、鋁片、鋼條等金屬材質在手中逐漸化為裝置藝術，呈現力道與美感並存的作品。搭配地方藝文講座、部落小農市集與原民特色美食，讓現場同時成為一座開放的部落藝文聚落，走一步就能遇見驚喜。

花蓮縣政府表示，今年Fali Fali音樂節不只是聽音樂、看藝術，更是一段旅行的邀請，觀眾除了在馬太林文化園區享受音樂與藝術的能量，也能沿著被譽為「全台最美公路」的 193 線道，展開一場秋末輕旅行。無論是田野風光、純樸村落，還是沿途隱藏版美食，都將讓旅程更添浪漫色彩。

活動資訊

名稱：Fali Fali音樂節

日期：2025/11/28（五）～11/30（日）

地點：花蓮縣馬太林文化園區(193線95.5KM處)

更多活動詳情，請持續關注「Fali Fali 音樂節」臉書粉絲專頁。

