ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮FaliFali音樂節！原民藝術×音樂×旅遊完美結合　三天三夜玩好玩滿

花蓮FaliFali音樂節（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

全台最具特色的原住民族音樂盛會—「花蓮 FaliFali 音樂節」，今年正式邁入第七屆，規模更從去年的兩天升級為三天連續登場，將於11月28日至11月30日在花蓮縣馬太林文化園區盛大開唱，為縱谷大地注入最熱情的音樂能量。

今年音樂節集結多組重量級原民歌手輪番演出，每個夜晚都有獨特主題：
部落之夜－以文化根源為核心，從傳統祈福儀式揭開序幕，帶來最具靈魂的部落樂音。
南島之夜－以串聯跨島嶼的歌聲與節奏，從太平洋到台灣縱谷，展現南島文化的熱情律動與生命力。
原聲之夜－跨界融合與新世代原聲對話，開啟未來原住民音樂的新篇章。

不只是音樂，今年更邀請國際藝術大師優席夫（Yosifu）把藝術家工作室搬進現場。觀眾不僅能近距離感受藝術家即興創作的氛圍，更能看見鐵片、鋁片、鋼條等金屬材質在手中逐漸化為裝置藝術，呈現力道與美感並存的作品。搭配地方藝文講座、部落小農市集與原民特色美食，讓現場同時成為一座開放的部落藝文聚落，走一步就能遇見驚喜。

花蓮縣政府表示，今年Fali Fali音樂節不只是聽音樂、看藝術，更是一段旅行的邀請，觀眾除了在馬太林文化園區享受音樂與藝術的能量，也能沿著被譽為「全台最美公路」的 193 線道，展開一場秋末輕旅行。無論是田野風光、純樸村落，還是沿途隱藏版美食，都將讓旅程更添浪漫色彩。

活動資訊
名稱：Fali Fali音樂節
日期：2025/11/28（五）～11/30（日）
地點：花蓮縣馬太林文化園區(193線95.5KM處)
更多活動詳情，請持續關注「Fali　Fali 音樂節」臉書粉絲專頁。
 

關鍵字： 花蓮 FaliFali音樂節 原民藝術

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

前夫真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「活塞運動」　摀嘴尋刺激

推薦閱讀

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

福隆沙雕藝術季延長至10月

福隆沙雕藝術季延長至10月

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

手搖飲買1送1消暑優惠

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

盤點「港點吃到飽」餐廳　

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

熱門行程

最新新聞更多

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366