不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」　高雄場9/17登場

▲不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」　高雄場9/17登場。（圖／業者提供）

▲不二糕餅台北快閃首日爆人潮。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

距離中秋節愈來愈近，中部2家蛋黃酥名店快閃活動陸續登場，不二糕餅台北場今日首度登場，一早就出現搶購人潮，百貨開店後約1個半小時，準備的1000盒數量就完售（號碼牌發完），活動持續到10月5日。高雄夢時代快閃時間則是9月17日至10月5日。

▲不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

台中不二糕餅看準台北信義區民眾消費力及南部中秋蛋黃酥送禮商機，遠百信義A13快閃櫃今日登場至10月5日，高雄夢時代快閃時間則是9月17日至10月5日。不二糕餅表示，快閃櫃蛋黃酥每日都是從台中門市新鮮直送，每天準備數量約千盒，今天一早就出現搶購人潮，最早7點就到現場，百貨開店後約1個半小時發完號碼牌。

不二糕餅表示，快閃活動每人每日限購5盒，販售商品包括蛋黃酥（12入900元、6入450元）、大月綜（6入蛋黃酥+6入檸月酥，820元）、茶蛋組（6入蛋黃酥+8入茶鳳黃，820元）。

▲鹿港新口味蛋黃酥 。（圖／新口味提供）

鹿港新口味蛋黃酥也規劃中秋檔期快閃活動，首站將於9月21日至10月5日進駐台北SOGO忠孝館，緊接著9月27日至28日、10月4日至5日連兩個周末快閃SOGO新竹店，現場提供6入蛋黃酥禮盒（售價350元），讓民眾不必跑鹿港，就能嘗到原汁原味的美味蛋黃酥。

此外，因應中秋的龐大需求，新口味官網特別導入與大阪萬國博覽會相同的自動排隊機制，每周五上午11:00至11:59可連上官網預先排隊，12點系統將隨機發送號碼牌，並依序放行進入訂購頁面，等待期間只要保持在線，就算外出用餐也不影響排隊順位，省時省力；此外，凡註冊官網新會員還可獲得50元紅利點數折抵消費，今年更新增線上刷卡功能，讓訂購流程更順暢（中秋期間線上訂購僅開放頂番婆店到店自取）。

關鍵字： 美食雲 蛋黃酥 中秋 快閃 台北 高雄 不二糕餅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

