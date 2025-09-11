ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
周日限定！住礁溪五星酒店免費吃龍蝦、和牛、鱈場蟹吃到飽

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

許多旅客選擇酒店的要素就是早餐豐盛度，礁溪長榮鳳凰酒店就宣布從9月14日起推出「周日限定奢華早午餐」，一次集結龍蝦、澳洲和牛、鱈場蟹、干貝、戰斧豬排、松葉蟹腳、廣島生蠔等頂級食材。凡於周六入住含餐專案，即可於周日免費享受價值1580元的海陸早午餐盛宴，吃得到龍蝦三重奏、現切爐烤和牛到松葉蟹腳與鮭魚卵海鮮丼飯。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店週末限定奢華早午餐。（圖／業者提供）

▲礁溪長榮鳳凰酒店推出周日限定奢華早午餐。（圖／業者提供，下同）

礁溪長榮鳳凰酒店表示，此次推出「周日限定奢華早午餐」將食材全面升級，以龍蝦、和牛、干貝、戰斧豬等頂級食材鋪陳，吃得到眼斑龍蝦入菜的沙拉搭配維也納麵包、酥炸龍蝦包、鱈場蟹龍蝦湯泡飯，以及現場料理的干貝、廣島生蠔。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店週末限定奢華早午餐。（圖／業者提供）

▲吃得到龍蝦三重奏。

肉品區則提供現煎的紐西蘭羊排、美式辣醬戰斧豬、每日新鮮現切爐烤澳洲和牛，以及細火慢燉的澳洲和牛牛肉麵。現場亦供應兩款中式燉湯，花膠菌菇燉雞湯膠質豐富、口感溫潤，水梨雲耳排骨湯則清甜潤肺。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店週末限定奢華早午餐。（圖／業者提供）

▲澳洲和牛牛肉麵。

此外，在日料區還吃得到鮭魚卵海鮮丼飯、甜蝦握壽司與干貝炙燒握壽司，並能享受近年在社群上爆紅的法式吐司烤布蕾、焦糖開心果布丁與精心準備多款手作麵包。

▲▼宜蘭綠舞。（圖／業者提供）

▲宜蘭綠舞Villa享買一送一。（圖／業者提供）

宜蘭綠舞國際觀光飯店則從即日起至12月30日限時推出「Chill Go Villa 買一送一住房專案」，凡入住一晚即可再享一晚，或同一晚加贈一間房，讓旅客以超值價格暢遊宜蘭獨有的日式庭園Villa，適用於周一至周四入住。

專案有3大房型可選擇，雙人入住可選「高級庭園Villa」或「豪華庭園Villa」，四人則可入住「豪華湖畔Villa」，獨攬開闊湖景，每晚2萬9000元起。

入住不僅有蝶舞咖啡廳兩日早餐與「微醺時光」宵夜，更能換穿日式經典浴衣暢遊園區，參加和菓子或手刷抹茶體驗（二選一），親手感受道地日式風情。園區同時規劃與水豚、梅花鹿、羊駝等動物的互動體驗。

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」登台

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

韓國最新海景飯店亮點開箱

「麗池卡登新遊艇」明年4月首航基隆

沖繩唯一酒粕雞白湯拉麵！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

丹丹漢堡漲價　2美食停售老饕崩潰

關渡碼頭派對9/13免費玩　還有接駁車

