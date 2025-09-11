ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
瑞奇馬丁都搭過！「麗池卡登新船」明年4月首航基隆　亮點一次看

▲Luminara2025年7月3日在歐洲地中海蒙地卡羅首航。（圖／飛肯旅行社提供）

▲麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara7月3日在地中海蒙地卡羅首航。（圖／飛肯旅行社提供）

記者彭懷玉／台北報導

造價200億、號稱史上最豪華郵輪將在明年現身基隆！麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，2026年4月自基隆港啟航，首航說明會即日起開放預約。

2025年7月3日，Luminara在歐洲地中海蒙地卡羅首航。這場盛會因名流雲集而星光熠熠，Ricky Martin、Naomi Campbell參加2025麗池卡登系列郵輪開幕典禮，另也包含Kendall Jenner、Tom Brady、Kate Hudson、Sofía Vergara等國際巨星與超模齊聚船上，共同見證麗池卡登郵輪的誕生。

▲Luminara2025年7月3日在歐洲地中海蒙地卡羅首航。（圖／飛肯旅行社提供）

▲Ricky Martin、Naomi Campbell參加2025麗池卡登系列郵輪開幕典禮。（圖／飛肯旅行社提供）

業者指出，首航進行為期7晚的行程，中途停靠法國坎城、科西嘉島卡爾維等地，終點抵達義大利羅馬的奇維塔韋基亞，而明年Luminara將會來到亞洲，至於台灣基隆港訂在明年4月中出發，若順利成真，將會是台灣高端旅遊史上前所未有的時刻。

Luminara全長近800英尺，僅規劃226間套房，每間皆設有私人陽台與24小時管家服務，業者補充，246位工作人員服務298位旅客，約是1:1.2的船員乘客服務比例。

▲Luminara2025年7月3日在歐洲地中海蒙地卡羅首航。（圖／飛肯旅行社提供）

▲兩座無邊際泳池與全方位水療中心。（圖／飛肯旅行社提供）
船上設有5間主題餐廳，從精緻法式料理到頂級日式割烹，以及兩座無邊際泳池與全方位水療中心。最引人矚目的，莫過於精品購物廊，匯聚Cartier、Chanel、Piaget等國際時尚與珠寶名牌，將巴黎與紐約的高端氛圍搬上大海。

Luminara也被譽為「航行的藝術品」、「漂浮的美術館」。船上收藏逾700件藝術作品，涵蓋 Miró、Warhol、Matisse等大師創作。當旅客穿梭於走廊，隨處可見經典名作，與無際海平線交織，形成獨特藝術體驗。

業者強調，此次包船，是台灣旅遊市場首度完整引進麗池卡登遊艇系列，讓台灣旅客不必遠赴歐洲，就能從基隆港啟航，踏上與國際名流並肩的奢華旅程。

為了讓有興趣民眾深入感受Luminara魅力，飛肯旅行社將於9月26日舉辦首航免費說明會。屆時將公開完整行程與專屬禮遇，並邀請嘉賓分享「退而不休」的生活美學。即日起已開放線上報名，名額有限。

▲蒙特內哥羅(Montenegro)又稱黑山共和國,巴爾(Bar),Fortress Old Bar,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲太陽公主號航行於地中海一帶。（圖／記者彭懷玉攝）

若想體驗最新郵輪的魅力，公主遊輪旗下最大環球等級郵輪「太陽公主號」也是首選，明年3月同樣航行於地中海一帶，帶領旅客從西班牙巴塞隆納登船，接著航向希臘、法國、義大利、土耳其等國知名景點，最後從希臘離船，再搭機回台。

▲公主遊輪「太陽公主號」美食,遊輪美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪「太陽公主號」美食。（圖／記者彭懷玉攝）

假使不想跑太遠，公主遊輪預告，將於2027年展開史上規模最盛大的日本航季，將由兩艘於日本建造的姊妹遊輪-鑽石公主號與藍寶石公主號聯袂登場，2027年3月至12月整個航季，將以東京為母港出發，共推出78趟航次，涵蓋50條獨特航線、航程天數從7天至28天不等，即日起開放預訂。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 麗池卡登 The Ritz-Carlton Luminara 豪華郵輪 豪華遊艇 日本旅遊 亞洲旅遊 東北亞旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366