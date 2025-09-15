皇家加勒比海洋光譜號　海陸空全體驗　多玩一點更精彩

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比國際遊輪

說到夢幻假期，很多人第一個聯想到的就是遊輪。皇家加勒比國際遊輪已經連續22年拿下「最佳遊輪公司」的頭銜，還被票選為「家庭最愛」、「情侶首選」，甚至是「新客最佳」的遊輪品牌。換句話說，不管是第一次搭遊輪，還是遊輪達人，都能在這裡找到屬於自己的快樂模式。

▲專為亞洲市場打造的海洋光譜號，將世界級的創新與娛樂帶到你面前。

今年11月開始，皇家加勒比海洋光譜號將再度回到香港以母港營運，帶來旅人最期待的航程！這艘專為亞洲市場打造的超量子系列遊輪，不只有世界級美食、刺激活動，還有精采娛樂表演，從登船的那一刻起，就像走進一座漂浮的遊樂園。

台灣旅客只要搭飛機到香港，就能直接展開遊輪之旅，還可順便逛一逛香港，把「飛航＋遊輪＋城市小旅行」一次玩齊，完美升級你的假期體驗！

▲加值服務隨心選，暢享海上非凡體驗。

從2025年11月到2026年1月，海洋光譜號將推出12個航次，航線涵蓋日本和越南。想小小紓壓？3天2夜「周末海上派對」最適合。想療癒放鬆，也有６天5夜的短途航次。想深度探索？那就選10天9夜或12天11夜的沉浸式旅程。

特別推薦11月23日出發的12天11夜日本航次，剛好遇上觀賞紅葉的最佳季節，滿足熱愛日本文化及景觀的旅客，一次玩遍福岡、境港、京都（舞鶴）、金澤、佐世保（三浦）等地，賞楓看景拍美照，全都不漏掉。

▲「香港繽紛冬日巡禮」呈獻一系列豐富節慶體驗，從11月到12月，與你一起瘋聖誕、迎新年。（圖／香港旅遊發展局）

除了靠岸觀光，海洋光譜號也提供多種加值預購服務，全程無限Wi-Fi套餐讓你一路打卡曬美照，豪華暢飲套餐讓假期更放鬆，還能提前預約精彩活動，確保不會錯過想玩的體驗。聰明玩家都知道，早規劃、先預訂，才是完美假期的祕訣。

▲秋冬品蟹，也要吃遍香港中西風味美食。（圖／shutterstock）

皇家加勒比攜手山富、大登、巨匠、可樂、百威、東南、易遊網、喜泰、極緻、雄獅、鳳凰11家台灣合作夥伴，為台灣旅客提供全球創新的遊輪度假體驗。

●推薦航程：

11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起

（香港登船）

詳見：

皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號

https://pse.is/84p8d4





