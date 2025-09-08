ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
斯里蘭卡金獎遊程　限定團第二人減4千

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

位於印度東南方的斯里蘭卡，四周被印度洋環抱，這裡有歷史悠久的古蹟、馬爾地夫般的海濱、種滿茶樹的小英倫山區，還有大人小孩都喜歡的野生保護區，好玩程度超乎想像，若想體驗多元文化、尋找高CP值遊程，來斯里蘭卡就對了！

斯里蘭卡金獎遊程 限定團第二人減4千（圖／鳳凰旅遊）

▲希基里亞又名「獅子巖」，獲選為世界遺產名景。

斯里蘭卡必遊的希基里亞，在青山綠野間，佛教古蹟星羅棋佈。此地又名「獅子巖」，數百英呎高的岩石上，曾是雄偉的舊皇宮，如今遺跡仍訴說著王朝的榮光；沿著石階而上，洞窟中的古仕女壁畫栩栩如生，彷彿穿越千年的凝視。

斯里蘭卡金獎遊程 限定團第二人減4千（圖／鳳凰旅遊）

▲斯里蘭卡第二大城坎迪，因佛牙寺而名聞遐邇。

另一處世界遺產坎迪佛牙寺，坐落於王宮的湖濱，寺中供奉了釋迦牟尼的佛牙舍利，吸引全球信徒朝聖，尤其每年佛牙節慶典期間更是人潮洶湧，這裡不只是宗教聖地，也是文化與歷史的交匯點，寺院香煙繚繞，鐘聲悠揚。

斯里蘭卡金獎遊程 限定團第二人減4千（圖／鳳凰旅遊）

▲雅拉國家公園感受大自然的野性呼喚。

搭乘吉普車深入斯里蘭卡最大的野生動物保護區——雅拉國家公園，展開一趟自然探險；看象群在林間漫步、孔雀展翅，也有鹿、水牛、熊，偶爾還能一睹豹影掠過，感受原始而刺激的叢林脈動與勃勃生機。

斯里蘭卡金獎遊程 限定團第二人減4千（圖／鳳凰旅遊）

▲在海龜撫育中心，遇見小綠蠵龜可愛萌樣。

四面環海的斯里蘭卡，有一處海龜撫育中心可體驗生態觀察，有機會看見剛孵化的小綠蠵龜在沙灘上緩緩爬行；這些小生命長大後，多數會回到同一片海灘產卵，讓生命永續循環，是難能可貴的自然體驗。

斯里蘭卡金獎遊程 限定團第二人減4千（圖／鳳凰旅遊）

▲木蘋果常被打成果汁，是南亞獨特的在地風味。

來到斯里蘭卡，不能錯過木蘋果、水牛優格與椰花酒三寶。外型粗獷的木蘋果，殼硬、果肉呈深咖啡色，打成果汁後，口感酸甜風味獨特。而以水牛乳製成的優格，有人形容口感像豆花，加點椰花糖漿更好吃。此外，椰花酒被視為斯里蘭卡威士忌，愛酒人士也可小酌試飲一番。

斯里蘭卡金獎遊程 限定團第二人減4千（圖／鳳凰旅遊）

▲幾近失傳的海濱立釣，是斯里蘭卡珍貴的無形文化資產。

斯里蘭卡還有一項獨特的傳統技藝，漁夫站在木樁上立釣，與海浪共舞，這項技藝曾在海嘯中幾近失傳，如今由觀光局協助保存，成為無形文化資產，並吸引旅人目光，真切感受漁村文化的韌性與生活智慧。

●推薦行程：
漫遊斯里蘭卡10天
https://reurl.cc/LnQn4K

●行程亮點：
•榮獲品保協會認證「金質旅遊獎」
•限定團第二人減4,000元
•2026/1/17 保證出發
•春節團：2/12、2/15出發
•團團加贈，觀景火車之旅

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

斯里蘭卡 希基里亞 獅子巖 坎迪佛牙寺

