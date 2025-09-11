▲最新酒店「Shilla Monogram 江陵」開幕。（圖／新羅酒店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國奢華飯店品牌「新羅酒店」旗下生活風格品牌「Shilla Monogram」首度於韓國開設據點，最新飯店選在擁有知名海岸風景的江陵，已於7月底正式開幕。旅客不僅在房內就能欣賞蔚藍海景，還有兒童主題樓層，打造親子友善的旅宿空間。

「江陵」距離首爾僅約兩小時火車車程，因知名韓劇《鬼怪》以及防彈少年團（BTS）音樂錄影帶的拍攝場景而聲名遠播，2024年吸引超過3300萬旅客造訪，其中台灣人佔海外旅客總數的 5%。此外，江陵也是「聯合國教科文組織創意城市網路—美食之都」，擁有引以為傲獨具特色的飲食文化，包含涼拌生魚片、馬鈴薯煎餅、手工豆腐等。

▲▼Shilla Monogram 江陵有超過9成都是海景房。

已於7月31日正式開幕的「Shilla Monogram 江陵」座落於風光明媚的松亭海邊，湛藍海水與蔥鬱松林相互映襯。酒店共有917間客房，包含315間酒店式客房與602間住宅型客房，其中超過九成為面向松亭海岸的海景房，開闊視野成為飯店的一大特色。

為了親子旅客市場，酒店於五樓規劃整層兒童主題樓層，設有親子床與上下舖等房型，激發孩童的好奇心與探索樂趣。套房方面，雙人套房配備可眺望海景的按摩浴缸，提供高隱私享受；而露台套房則附設獨立陽台與私人泳池，帶來悠閒自在的休憩時光。

▲酒店泳池。

▲公共空間。

在公共設施服務部分，館內設有專為兒童設計的頂級遊樂空間「Little Monogram」、供親友聚會使用的私人派對廳、提供沉浸式娛樂體驗的私人影音室，以及針對高爾夫愛好者設置的高爾夫模擬練習區。此外，飯店亦提供全天候開放的圖書室與商務區、愛諾特卡（ENOTECA）高級紅酒專賣店、便利商店與自助洗衣等設施，為長期入住旅客提供全方位便利服務。

酒店也推薦周邊景點，搭車約10分鐘即可前往知名的安木濱海咖啡街、鏡浦台、中央市場以及「江陵」ARTE MUSEUM沉浸式美術館等觀光景點，吃喝玩樂一次滿足。

▲釜山已成為台灣人到韓國玩最愛造訪的城市。（圖／易遊網提供）

而釜山已成為台灣人最愛去的韓國旅遊城市，易遊網亦統計釜山5大熱銷飯店，包含位於西面的「阿爾班酒店」與「TT酒店」，這兩間飯店距離地鐵站皆步行5分鐘即達，且鄰近購物商場與美食商圈，適合重視地段便利的旅客。雖位在市區精華地帶，但房間空間不縮水，舒適度大勝日系「小鳥窩」式飯店，每晚含稅不到2000元，是眾多釜山自由行旅客的熱門選擇。另外，上榜的還有南浦洞的「格里芬灣酒店」，以每晚含稅最低1450元就能入住海景房的平價優勢，獲得小資族或獨旅客青睞。

▲釜山南浦洞的格里芬灣酒店。（圖／易遊網提供）



至於海雲台周邊飯店，則以超划算的房價即可享受一趟濱海渡假為關鍵吸引力，加上便於順遊韓國最大觀景台「Busan X the Sky」以及釜山超夯的海雲台藍線公園「膠囊列車」等景點，讓眾多旅客選擇下榻在此。熱銷飯店包含「釜山海雲台溫德姆華美達安可酒店」，距離地鐵站僅1分鐘，周邊藥妝店、便利商店、美食餐廳一應俱全，房型設計沉穩內斂，質感絕佳，每晚含稅1847元起；2024年開幕的「L7海雲台」，隸屬於樂天集團旗下，步行至海雲台海灘只需5分鐘，加上兼具設計感與舒適度，以高口碑帶動買氣，每晚含稅3385元起。