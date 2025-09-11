ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

韓國新飯店Shilla Monogram江陵開箱　躺床看海、朝聖BTS公車站

▲▼Shilla Monogram 江陵。（圖／新羅酒店提供）

▲最新酒店「Shilla Monogram 江陵」開幕。（圖／新羅酒店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國奢華飯店品牌「新羅酒店」旗下生活風格品牌「Shilla Monogram」首度於韓國開設據點，最新飯店選在擁有知名海岸風景的江陵，已於7月底正式開幕。旅客不僅在房內就能欣賞蔚藍海景，還有兒童主題樓層，打造親子友善的旅宿空間。

「江陵」距離首爾僅約兩小時火車車程，因知名韓劇《鬼怪》以及防彈少年團（BTS）音樂錄影帶的拍攝場景而聲名遠播，2024年吸引超過3300萬旅客造訪，其中台灣人佔海外旅客總數的 5%。此外，江陵也是「聯合國教科文組織創意城市網路—美食之都」，擁有引以為傲獨具特色的飲食文化，包含涼拌生魚片、馬鈴薯煎餅、手工豆腐等。

▲▼Shilla Monogram 江陵。（圖／新羅酒店提供）

▲▼Shilla Monogram 江陵有超過9成都是海景房。

▲▼Shilla Monogram 江陵。（圖／新羅酒店提供）

已於7月31日正式開幕的「Shilla Monogram 江陵」座落於風光明媚的松亭海邊，湛藍海水與蔥鬱松林相互映襯。酒店共有917間客房，包含315間酒店式客房與602間住宅型客房，其中超過九成為面向松亭海岸的海景房，開闊視野成為飯店的一大特色。

為了親子旅客市場，酒店於五樓規劃整層兒童主題樓層，設有親子床與上下舖等房型，激發孩童的好奇心與探索樂趣。套房方面，雙人套房配備可眺望海景的按摩浴缸，提供高隱私享受；而露台套房則附設獨立陽台與私人泳池，帶來悠閒自在的休憩時光。

▲▼Shilla Monogram 江陵。（圖／新羅酒店提供）

▲酒店泳池。

▲▼Shilla Monogram 江陵。（圖／新羅酒店提供）

▲公共空間。

在公共設施服務部分，館內設有專為兒童設計的頂級遊樂空間「Little Monogram」、供親友聚會使用的私人派對廳、提供沉浸式娛樂體驗的私人影音室，以及針對高爾夫愛好者設置的高爾夫模擬練習區。此外，飯店亦提供全天候開放的圖書室與商務區、愛諾特卡（ENOTECA）高級紅酒專賣店、便利商店與自助洗衣等設施，為長期入住旅客提供全方位便利服務。

酒店也推薦周邊景點，搭車約10分鐘即可前往知名的安木濱海咖啡街、鏡浦台、中央市場以及「江陵」ARTE MUSEUM沉浸式美術館等觀光景點，吃喝玩樂一次滿足。

▲▼釜山旅遊。（圖／易遊網提供）

▲釜山已成為台灣人到韓國玩最愛造訪的城市。（圖／易遊網提供）

而釜山已成為台灣人最愛去的韓國旅遊城市，易遊網亦統計釜山5大熱銷飯店，包含位於西面的「阿爾班酒店」與「TT酒店」，這兩間飯店距離地鐵站皆步行5分鐘即達，且鄰近購物商場與美食商圈，適合重視地段便利的旅客。雖位在市區精華地帶，但房間空間不縮水，舒適度大勝日系「小鳥窩」式飯店，每晚含稅不到2000元，是眾多釜山自由行旅客的熱門選擇。另外，上榜的還有南浦洞的「格里芬灣酒店」，以每晚含稅最低1450元就能入住海景房的平價優勢，獲得小資族或獨旅客青睞。

▲▼釜山南浦洞的格里芬灣酒店。（圖／易遊網提供）

▲釜山南浦洞的格里芬灣酒店。（圖／易遊網提供）

至於海雲台周邊飯店，則以超划算的房價即可享受一趟濱海渡假為關鍵吸引力，加上便於順遊韓國最大觀景台「Busan X the Sky」以及釜山超夯的海雲台藍線公園「膠囊列車」等景點，讓眾多旅客選擇下榻在此。熱銷飯店包含「釜山海雲台溫德姆華美達安可酒店」，距離地鐵站僅1分鐘，周邊藥妝店、便利商店、美食餐廳一應俱全，房型設計沉穩內斂，質感絕佳，每晚含稅1847元起；2024年開幕的「L7海雲台」，隸屬於樂天集團旗下，步行至海雲台海灘只需5分鐘，加上兼具設計感與舒適度，以高口碑帶動買氣，每晚含稅3385元起。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 飯店旅館 度假旅館 Shilla Monogram江陵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【妳跟我說出來～】湘荷妹妹聽媽心情不好　霸氣關心安慰超級暖！

推薦閱讀

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」登台

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」登台

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

韓國最新海景飯店亮點開箱

韓國最新海景飯店亮點開箱

「麗池卡登新遊艇」明年4月首航基隆

「麗池卡登新遊艇」明年4月首航基隆

沖繩唯一酒粕雞白湯拉麵！

沖繩唯一酒粕雞白湯拉麵！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

丹丹漢堡漲價　2美食停售老饕崩潰

丹丹漢堡漲價　2美食停售老饕崩潰

關渡碼頭派對9/13免費玩　還有接駁車

關渡碼頭派對9/13免費玩　還有接駁車

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

手搖飲買1送1消暑優惠

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

彰化不二坊9/14起連休19天

盤點「港點吃到飽」餐廳　

關渡碼頭派對9/13免費玩　還有接駁車

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

榮星公園大改造　將增「地形攀爬網」

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

熱門行程

最新新聞更多

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」登台

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

韓國最新海景飯店亮點開箱

「麗池卡登新遊艇」明年4月首航基隆

沖繩唯一酒粕雞白湯拉麵！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366