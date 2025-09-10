ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彰化不二坊9/14起連休19天　10/3至10/6恢復門市販售

▲彰化不二坊9/14起連休19天。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者黃士原／台北報導

繼小潘蛋糕坊之後，彰化蛋黃酥名店不二坊昨日也公告，9月14日至10月2日門市暫停販售（休息19天），10月3日至10月6日恢復門市販售。至於已完成電話預購訂單顧客，請依照預定的時間至門市取貨。

彰化不二坊8月23日起開放中秋節訂單預約，8月29日公告訂單已滿，中秋節前將不再受理訂購。昨天業者宣布，9月14日至10月2日門市暫停販售（休息19天），10月3日至10月6日恢復門市販售。已完成電話預購訂單顧客，請依照預定的時間至門市取貨，請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。

▲板橋名店「小潘鳳梨酥」明天起連休22日。（圖／記者黃士原攝）

另外，新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕將再度連休，時間為明天起至10月2日（休息22天），中正與和平兩間門市皆不對外販售，10月3日恢復營業，因此今天許多人前往門市搶買，排隊人潮從店門口綿延到巷口。

小潘蛋糕坊去年休息18天，恢復營業首日一早6點就有人來排隊，隊伍綿延數百公尺，只為了等下午1點開賣，第1位民眾就帶走200盒，之後不少人購買數量也超過百盒。雖然小潘蛋糕坊的鳳梨酥在全台超商、多條通路都買得到，卻有不少消費者認證「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，因此許多老饕還是會到實體店面購買。

