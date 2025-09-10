基桃特色市集免費玩！八塊厝有魔術、送氣球　七堵聽音樂、做DIY

▲八塊厝民俗藝術村於9月13日、14日推出「聯合市集」，有30攤可逛。（圖／桃園市文化局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

本周六起桃園、基隆將有市集和親子DIY活動，桃園八塊厝民俗藝術村9月13日、14日集結約30攤特色市集，除了免費入場，還將發送氣球，並安排魔術雜技表演與無人機闖關賽。基隆七堵鐵道紀念公園則有新打卡點「金三角彩繪區」、親子童玩DIY，以及特色胖卡與美食小農市集。

▲9月13日下午安排魔術雜技表演與無人機闖關賽；9月14日下午由花式扯鈴壓軸演出。



八塊厝民俗藝術村

位於大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，今年首度和兒童玩具圖書館攜手，於9月13日、14日推出「聯合市集」，集結約30攤特色市集，涵蓋文創手作、親子友善選品與在地美食，開放民眾免費遊逛。

▲八塊厝現場還有桃樹祈願所。

9月13日上午將免費發送氣球給小朋友，下午安排魔術雜技表演與無人機闖關賽，並舉辦歌仔戲講座；9月14日上午則有跳格子小遊戲與贈品互動，下午由花式扯鈴壓軸演出，搭配台語說故事活動，讓傳統藝術與現代元素交織碰撞。

▲9月13日、14日「聯合市集」位置圖。

園區特別設置「桃樹許願所」，民眾可在祈福卡寫下心願並參加抽獎，有機會獲得象徵好運的特色小禮，同時也規劃消費集章換獎品活動。

▲9月13日漢堡樂團於基隆七堵鐵道紀念公園演出。（圖／基隆市文觀局提供，下同）



基隆七堵鐵道紀念公園

曾是鐵道交會重要節點的基隆七堵鐵道紀念公園，已成為洋溢文化創意的生活舞台。基隆市府將在9月13日起舉辦「2025七堵鐵道紀念公園活動─鐵道流轉・七堵午後時光」活動，接著於9月14、20、21日及10月18、19日午後展開，邀旅客走進歷史場域，感受音樂、市集與童玩的多元魅力。

▲9月13日還有雜耍秀。

今年活動規劃「樂舞台」演出，由在地表演團隊與青年音樂人輪番登場；園區周邊的「金三角彩繪區」則以鐵道意象打造繽紛牆面，成為全新拍照打卡點，活動當天拍照打卡上傳，還能獲得限量好禮。

▲七堵鐵道紀念公園曾是鐵道交會的重要節點。（圖／翻攝自Facebook／七堵鐵道紀念公園）

此外，現場重現月台吃便當的場景，讓民眾一邊品嚐便當、一邊體驗鐵道文化，以及親子童玩DIY體驗。特色市集則一次搜羅特色美食、胖卡餐車、七堵在地小農產品，從視覺、味覺到情感，帶大家重溫昔日鐵道氛圍。