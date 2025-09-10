ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基桃特色市集免費玩！八塊厝有魔術、送氣球　七堵聽音樂、做DIY

▲大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，今年首度和兒童玩具圖書館攜手，於9月13日、14日推出「聯合市集」。（圖／桃園市文化局提供）

▲八塊厝民俗藝術村於9月13日、14日推出「聯合市集」，有30攤可逛。（圖／桃園市文化局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

本周六起桃園、基隆將有市集和親子DIY活動，桃園八塊厝民俗藝術村9月13日、14日集結約30攤特色市集，除了免費入場，還將發送氣球，並安排魔術雜技表演與無人機闖關賽。基隆七堵鐵道紀念公園則有新打卡點「金三角彩繪區」、親子童玩DIY，以及特色胖卡與美食小農市集。

▲大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，今年首度和兒童玩具圖書館攜手，於9月13日、14日推出「聯合市集」。（圖／桃園市文化局提供）

▲9月13日下午安排魔術雜技表演與無人機闖關賽；9月14日下午由花式扯鈴壓軸演出。

八塊厝民俗藝術村
位於大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，今年首度和兒童玩具圖書館攜手，於9月13日、14日推出「聯合市集」，集結約30攤特色市集，涵蓋文創手作、親子友善選品與在地美食，開放民眾免費遊逛。

▲大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，今年首度和兒童玩具圖書館攜手，於9月13日、14日推出「聯合市集」。（圖／桃園市文化局提供）

▲八塊厝現場還有桃樹祈願所。

9月13日上午將免費發送氣球給小朋友，下午安排魔術雜技表演與無人機闖關賽，並舉辦歌仔戲講座；9月14日上午則有跳格子小遊戲與贈品互動，下午由花式扯鈴壓軸演出，搭配台語說故事活動，讓傳統藝術與現代元素交織碰撞。

▲大湳森林公園內的八塊厝民俗藝術村，今年首度和兒童玩具圖書館攜手，於9月13日、14日推出「聯合市集」。（圖／桃園市文化局提供）

▲9月13日、14日「聯合市集」位置圖。

園區特別設置「桃樹許願所」，民眾可在祈福卡寫下心願並參加抽獎，有機會獲得象徵好運的特色小禮，同時也規劃消費集章換獎品活動。

▲基隆七堵鐵道紀念公園將自9月13日起舉辦「2025七堵鐵道紀念公園活動─鐵道流轉・七堵午後時光」活動。（圖／基隆市文觀局提供）

▲9月13日漢堡樂團於基隆七堵鐵道紀念公園演出。（圖／基隆市文觀局提供，下同）

基隆七堵鐵道紀念公園
曾是鐵道交會重要節點的基隆七堵鐵道紀念公園，已成為洋溢文化創意的生活舞台。基隆市府將在9月13日起舉辦「2025七堵鐵道紀念公園活動─鐵道流轉・七堵午後時光」活動，接著於9月14、20、21日及10月18、19日午後展開，邀旅客走進歷史場域，感受音樂、市集與童玩的多元魅力。

▲基隆七堵鐵道紀念公園將自9月13日起舉辦「2025七堵鐵道紀念公園活動─鐵道流轉・七堵午後時光」活動。（圖／基隆市文觀局提供）

▲9月13日還有雜耍秀。

今年活動規劃「樂舞台」演出，由在地表演團隊與青年音樂人輪番登場；園區周邊的「金三角彩繪區」則以鐵道意象打造繽紛牆面，成為全新拍照打卡點，活動當天拍照打卡上傳，還能獲得限量好禮。

▲七堵鐵道紀念公園。（圖／翻攝自Facebook／七堵鐵道紀念公園）

▲七堵鐵道紀念公園曾是鐵道交會的重要節點。（圖／翻攝自Facebook／七堵鐵道紀念公園）

此外，現場重現月台吃便當的場景，讓民眾一邊品嚐便當、一邊體驗鐵道文化，以及親子童玩DIY體驗。特色市集則一次搜羅特色美食、胖卡餐車、七堵在地小農產品，從視覺、味覺到情感，帶大家重溫昔日鐵道氛圍。

關鍵字： 基隆旅遊 七堵旅遊 桃園旅遊 八塊厝民俗藝術村 基隆七堵鐵道紀念公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

推薦閱讀

免費玩　基隆、桃園特色市集9/13登場

免費玩　基隆、桃園特色市集9/13登場

彰化不二坊9/14起連休19天

彰化不二坊9/14起連休19天

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄

台中首家正宗川味罐罐米線！

台中首家正宗川味罐罐米線！

壽司郎屏東首店9/26試營運

壽司郎屏東首店9/26試營運

辻利茶舗限時19天快閃台中

辻利茶舗限時19天快閃台中

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

沖繩雨天備案景點！

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

盤點「港點吃到飽」餐廳　

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

彰化不二坊9/14起連休19天

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

M9和牛牛排吃到飽800有找！

淡水「美人樹大道」花開3成

熱門行程

最新新聞更多

免費玩　基隆、桃園特色市集9/13登場

彰化不二坊9/14起連休19天

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄

台中首家正宗川味罐罐米線！

壽司郎屏東首店9/26試營運

辻利茶舗限時19天快閃台中

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366