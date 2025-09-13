青山9月連開4店地點一次看　開幕搶喝免費飲料、第2杯半價

▲青山9月開出全新4間門市。（圖／青山提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「青山-青茶專業製作」宣布開出4間新門市，分別於9月周末接棒開幕，並祭出限時1天「3款飲品免費喝」、「第2杯起全品項半價」等優惠。

青山中壢元化店於今日開幕，土城裕民店9月20日開幕、光華三創店9月27日開幕、頭份建國店9月28日開幕，並祭出開幕限定優惠（全店優惠一致），開幕首日來店可享「指定飲品免費喝」，包括冬青、北風桂花玄米茶與天蟬那堤任選1杯，第2杯起則可享「全品項5折」，每人限購5杯；開幕第2至4日則推「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

青山中壢元化店

地址：桃園市中壢區元化路二段8號

青山土城裕民店

地址：新北市土城區裕民路63號

青山光華三創店

地址：台北市中正區八德路一段82巷9弄18號

青山頭份建國店

地址：苗栗縣頭份市建國路166號

▲五桐號推2大飲品限時買1送1。（圖／五桐號提供）

不少手搖飲最近也推出優惠，先喝道至9月23日前祭出「愛蜜荔錫蘭買1送1」，使用外送平台Uber Eats即享優惠；五桐號至9月30日前則推「老鹽梅子」、「玄米蕎麥」買1送1，限中杯同品項，須透過外送平台Uber Eats或「你訂自取」才可享優惠，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。