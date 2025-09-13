ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
青山9月連開4店地點一次看　開幕搶喝免費飲料、第2杯半價

▲▼青山。（圖／青山提供）

▲青山9月開出全新4間門市。（圖／青山提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「青山-青茶專業製作」宣布開出4間新門市，分別於9月周末接棒開幕，並祭出限時1天「3款飲品免費喝」、「第2杯起全品項半價」等優惠。

青山中壢元化店於今日開幕，土城裕民店9月20日開幕、光華三創店9月27日開幕、頭份建國店9月28日開幕，並祭出開幕限定優惠（全店優惠一致），開幕首日來店可享「指定飲品免費喝」，包括冬青、北風桂花玄米茶與天蟬那堤任選1杯，第2杯起則可享「全品項5折」，每人限購5杯；開幕第2至4日則推「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

青山中壢元化店
地址：桃園市中壢區元化路二段8號

青山土城裕民店
地址：新北市土城區裕民路63號

青山光華三創店
地址：台北市中正區八德路一段82巷9弄18號

青山頭份建國店
地址：苗栗縣頭份市建國路166號

▲▼五桐號（圖／五桐號提供）

▲五桐號推2大飲品限時買1送1。（圖／五桐號提供）

不少手搖飲最近也推出優惠，先喝道至9月23日前祭出「愛蜜荔錫蘭買1送1」，使用外送平台Uber Eats即享優惠；五桐號至9月30日前則推「老鹽梅子」、「玄米蕎麥」買1送1，限中杯同品項，須透過外送平台Uber Eats或「你訂自取」才可享優惠，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

青山9月連展4店開幕優惠一次看

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

