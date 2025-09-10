「清心福全X變種吉娃娃」推新周邊、飲料杯　立體公仔磁吸燈超Q

▲「清心福全X變種吉娃娃」推出最新聯名周邊。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「清心福全」攜手「變種吉娃娃」再度推出限量周邊，打造「變種吉娃娃公仔相框磁吸燈」，把逗趣的吉娃娃變成坐在馬桶上滑手機的「廢萌」；聯名紙杯則以「開學季」為主題推出第2彈，一共有9款新造型，9月12日起正式上市。

▲變種吉娃娃公仔相框磁吸燈造型精緻可愛。

清心福全推出「變種吉娃娃公仔相框磁吸燈」，磁吸燈以精緻立體設計，捕捉變種吉娃娃坐在馬桶上、全神貫注滑著手機的放鬆瞬間，公仔本體與相框中間具備磁吸功能，把公仔吸附於指定位置，相框頂部的LED小燈便會自動開啟，提供暖白光及暖光2種不同色溫。9月12日上午11時起來店消費任一飲品即可加價399元購得1個，數量有限、售完為止。

▲同步推出第2波聯名紙杯共9款。

業者同步推出第2波聯名紙杯，這次以「開學季」為主題，把變種吉娃娃搖身一變成為學生打造9款新飲料杯，圖案中包含了上課眼神渙散趴在桌上、買飲料到學校喝、在課本上畫畫或是與可愛的「女同學」吉佬一起上學的生動畫面，展現各種厭世又幽默的日常情境。

▲大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子近日則開賣有著「水蜜桃界愛馬仕」美譽的夢幻果飲「梨山水蜜桃雪沙」，嚴選來自台中梨山、海拔1956公尺的頂級水蜜桃，甜而不膩、果肉細緻多汁，並透過獨家工法製成細緻雪沙，大杯售價95元，限量15000杯，限定於92家門市限定販售，售完為止。

▼梨山水蜜桃雪沙限時回歸限於92家門市販售。

同步推出限定甜點「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」，以玫瑰蜜桃果醬搭配新鮮蘋果丁，再結合許慶良經典鮮奶酪，口感綿密細緻，每杯售價60元，於限定78家門市上市。