ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「清心福全X變種吉娃娃」推新周邊、飲料杯　立體公仔磁吸燈超Q

▲▼「清心福全X變種吉娃娃」推出最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲「清心福全X變種吉娃娃」推出最新聯名周邊。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「清心福全」攜手「變種吉娃娃」再度推出限量周邊，打造「變種吉娃娃公仔相框磁吸燈」，把逗趣的吉娃娃變成坐在馬桶上滑手機的「廢萌」；聯名紙杯則以「開學季」為主題推出第2彈，一共有9款新造型，9月12日起正式上市。

▲▼「清心福全X變種吉娃娃」推出最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲變種吉娃娃公仔相框磁吸燈造型精緻可愛。

清心福全推出「變種吉娃娃公仔相框磁吸燈」，磁吸燈以精緻立體設計，捕捉變種吉娃娃坐在馬桶上、全神貫注滑著手機的放鬆瞬間，公仔本體與相框中間具備磁吸功能，把公仔吸附於指定位置，相框頂部的LED小燈便會自動開啟，提供暖白光及暖光2種不同色溫。9月12日上午11時起來店消費任一飲品即可加價399元購得1個，數量有限、售完為止。

▲▼「清心福全X變種吉娃娃」推出最新聯名。（圖／清心福全提供）

▲同步推出第2波聯名紙杯共9款。

業者同步推出第2波聯名紙杯，這次以「開學季」為主題，把變種吉娃娃搖身一變成為學生打造9款新飲料杯，圖案中包含了上課眼神渙散趴在桌上、買飲料到學校喝、在課本上畫畫或是與可愛的「女同學」吉佬一起上學的生動畫面，展現各種厭世又幽默的日常情境。

▲▼大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

▲大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子近日則開賣有著「水蜜桃界愛馬仕」美譽的夢幻果飲「梨山水蜜桃雪沙」，嚴選來自台中梨山、海拔1956公尺的頂級水蜜桃，甜而不膩、果肉細緻多汁，並透過獨家工法製成細緻雪沙，大杯售價95元，限量15000杯，限定於92家門市限定販售，售完為止。

▼梨山水蜜桃雪沙限時回歸限於92家門市販售。

▲▼大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

同步推出限定甜點「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」，以玫瑰蜜桃果醬搭配新鮮蘋果丁，再結合許慶良經典鮮奶酪，口感綿密細緻，每杯售價60元，於限定78家門市上市。

【你可能也想看】

►拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂
►肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝
►4家手搖飲推「組合優惠」　指定飲品下殺2杯39元起

關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 大苑子 變種吉娃娃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

推薦閱讀

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

沖繩雨天備案景點！

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

林口傍晚限定30元香菇肉粥！

林口傍晚限定30元香菇肉粥！

2025台北水舞嘉年華實景搶先看！

2025台北水舞嘉年華實景搶先看！

手搖飲買1送1消暑優惠

手搖飲買1送1消暑優惠

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

盤點「港點吃到飽」餐廳　

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

淡水「美人樹大道」花開3成

M9和牛牛排吃到飽800有找！

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

釜山「新開幕飯店」海景房2千元有找

熱門行程

最新新聞更多

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

林口傍晚限定30元香菇肉粥！

2025台北水舞嘉年華實景搶先看！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366