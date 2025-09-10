11/30前可享「雪蟹腳」吃到飽　饗食天堂南部3家分店限定　

▲饗食天堂南部門市雪蟹腳吃到飽再度回歸。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

饗食天堂南台灣限定的「雪蟹腳」又來了，11月30日前在台南西門店、高雄三多店、高雄夢時代店無限供應，而且加菜不加價，最低只要898元就能雪蟹腳吃到飽。

雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紮實飽滿，是許多老饕心中的最愛，現在饗食天堂也吃得到，台南西門店、高雄夢時代店、高雄三多店11月30日前的平日午晚餐無限供應，高雄三多店則是再多了假日午、晚餐時段，最低只要898元就能雪蟹腳吃到飽。

北部及中部的海鮮控也別難過，全台饗食天堂推出多款秋蟹料理，除了可以享用整隻的花蟹外，還有蟹肉奶油義大利麵、蟹黃豆腐煲、金沙酥香蟹、軟殼蟹手捲與軟殼蟹壽司。

▲青焰炭火熟成牛排美麗信門市開幕。（圖／路易莎集團提供）

另外，青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐，最新分店進駐台北美麗信花園酒店。

▲青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽。（圖／路易莎集團提供）

美麗信門市提供多款主選套餐與創意料理，包括美國極黑和牛（定價1298元）油花細緻均勻，肉質細膩多汁，入口即化的極致口感；極品龍膽石斑佐白酒奶油醬（定價898元）肉質緊緻彈牙，油脂細膩；伊比利老饕豬佐莓果醬（定價898元）擁有肥瘦相間的大理石紋。