飛韓國注意！仁川等15機場「19日起大罷工」　航班恐大亂到中秋

▲南韓15座機場勞工宣布罷工，9/19起一路延續到中秋連假。圖為韓國仁川國際機場。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南韓「全國機場勞工聯合會」9日正式宣布，將自9月19日起展開總罷工，行動一路延續到中秋假期。這次參與人數估計超過六成、約1.5萬人，涵蓋仁川、金浦等全韓15座機場，外界憂心屆時航班營運恐陷入混亂。

工會表示，長期以來工人被迫承擔過勞輪班卻缺乏人力補充，加上子公司待遇長期不公，才不得不以「總罷工」方式爭取權益。工會訴求包括調整仁川機場輪班制度、補足必要人力，以及全面改善子公司勞工待遇，若訴求持續遭忽視，跑道維護、航廈管理、消防與電力設備等核心業務可能停擺，恐導致航班延誤甚至取消。

這場罷工是由仁川機場勞工與遍布全韓14座機場的工會首度聯手，動員規模更勝以往。媒體分析，過去南韓在春節等重大假期，即使沒有罷工，部分航班也曾出現3至8小時的延誤；如今若罷工如期進行，中秋返鄉及旅遊人潮恐面臨「雙重打擊」，社會擔憂假期將變成「地獄行程」。

旅遊部落客也提醒，台灣旅客若計畫在9月下旬至中秋期間赴韓，應隨時追蹤航空公司公告，行程務必保留彈性，並事先熟悉出入境流程，以減少因航班異動帶來的不便。