ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台　餐廳地點落腳新光三越A4館

▲東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台　餐廳地點落腳新光三越A4館。（圖／取自すき焼割烹日山官網）

▲東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台　餐廳地點落腳新光三越A4館。（圖／取自すき燒割烹日山官網）

記者黃士原／台北報導

「すき燒割烹日山」是東京壽喜燒代表性老舖，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，以後台灣也吃得到，預計9月下旬登台，餐廳地點落腳新光三越信義新天地A4館。

創立於1920年東京淺草的百年壽喜燒名店「すき燒割烹日山」，以高級和牛專門肉舖起家，歷經百年發展，成為日本壽喜燒與割烹料理的代表品牌，如今將於9月下旬首度登台，進駐新光三越台北信義新天地A4館。

▲東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台，餐廳地點落腳新光三越A4館。（圖／記者黃士原攝）

▲東京百年壽喜燒「日山」台灣首店落腳新光三越A4館。（圖／記者黃士原攝）

日山台北店將完整承襲本店割烹精神，提供旬味前菜、刺身、煮物、燒物等佳餚，最後以桌邊現煮的壽喜燒作結，帶來道地的日式用餐體驗。品牌進軍台灣，讓消費者不必遠赴東京，也能品嚐百年老舖的經典風味。

▲日本成吉思汗大黑屋。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

此外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」在官網宣布將進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路二段74號，預計10月下旬開幕。大黑屋以炭火現烤生羊肉著稱，主打使用七輪與特製鍋具，搭配新鮮蔬菜，深受日本各地饕客喜愛。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「鳥貴族」去年9月登台後，目前全台已有4家分店，最新進度是即將進駐大葉高島屋，10月1日開幕。該品牌以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

關鍵字： 美食雲 壽司燒割烹日山 日山 壽司燒 日本美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

推薦閱讀

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店地點曝光

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店地點曝光

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

住台北凱達2688元起　加贈模擬賽車券

住台北凱達2688元起　加贈模擬賽車券

大安區隱藏版「蕭割烹」　老饕激推

大安區隱藏版「蕭割烹」　老饕激推

高雄眷村菜！燉煮半月軟骨軟彈膠質多

高雄眷村菜！燉煮半月軟骨軟彈膠質多

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

姓名對中「金子半之助」任一字88折

姓名對中「金子半之助」任一字88折

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

盤點「港點吃到飽」餐廳　

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

淡水「美人樹大道」花開3成

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

M9和牛牛排吃到飽800有找！

熱門行程

最新新聞更多

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店地點曝光

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

住台北凱達2688元起　加贈模擬賽車券

大安區隱藏版「蕭割烹」　老饕激推

高雄眷村菜！燉煮半月軟骨軟彈膠質多

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

姓名對中「金子半之助」任一字88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366