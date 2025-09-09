▲東京百年壽喜燒「日山」9月下旬登台 餐廳地點落腳新光三越A4館。（圖／取自すき燒割烹日山官網）

記者黃士原／台北報導

「すき燒割烹日山」是東京壽喜燒代表性老舖，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，以後台灣也吃得到，預計9月下旬登台，餐廳地點落腳新光三越信義新天地A4館。

創立於1920年東京淺草的百年壽喜燒名店「すき燒割烹日山」，以高級和牛專門肉舖起家，歷經百年發展，成為日本壽喜燒與割烹料理的代表品牌，如今將於9月下旬首度登台，進駐新光三越台北信義新天地A4館。

▲東京百年壽喜燒「日山」台灣首店落腳新光三越A4館。（圖／記者黃士原攝）

日山台北店將完整承襲本店割烹精神，提供旬味前菜、刺身、煮物、燒物等佳餚，最後以桌邊現煮的壽喜燒作結，帶來道地的日式用餐體驗。品牌進軍台灣，讓消費者不必遠赴東京，也能品嚐百年老舖的經典風味。

▲日本成吉思汗大黑屋。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

此外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」在官網宣布將進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路二段74號，預計10月下旬開幕。大黑屋以炭火現烤生羊肉著稱，主打使用七輪與特製鍋具，搭配新鮮蔬菜，深受日本各地饕客喜愛。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「鳥貴族」去年9月登台後，目前全台已有4家分店，最新進度是即將進駐大葉高島屋，10月1日開幕。該品牌以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。