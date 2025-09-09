ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住北市星級飯店2688元起　凱達贈賽車券、香格里拉送27吋智慧螢幕

▲台北凱達大飯店精緻雙人房每晚2,688元起，入住贈賽車模擬體驗券。（圖／台北凱達大飯店提供，下同）

▲台北凱達大飯店精緻雙人房每晚2,688元起，入住贈賽車模擬體驗券。（圖／台北凱達大飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

隨著F1賽車熱潮席捲全球，台北凱達大飯店攜手專業賽車模擬品牌「TopTime」，推出「飆速T1」住房專案，即日起至10月31日，精緻雙人房每晚2,688元起，入住即贈價值300元的賽車模擬體驗券，再享TopTime任一賽車方案9折優惠。

▲台北凱達大飯店「飆速T1」住房專案贈送TopTime賽車模擬體驗券。

▲台北凱達大飯店「飆速T1」住房專案贈送TopTime賽車模擬體驗券。

「飆速T1」住房專案主打沉浸式賽車體驗，贈送15分鐘的TopTime賽車模擬體驗券，店家距離飯店步行僅1分鐘。該館採用環繞螢幕、直驅方向盤與極致阻尼踏板等業界頂尖設備，讓旅客即使身處城市，也能瞬間暢遊世界知名賽道，帶來身臨其境的震撼感受。

▲TopTime賽車模擬器有環繞螢幕、直驅方向盤與極致阻尼踏板等設備。

▲TopTime賽車模擬器有環繞螢幕、直驅方向盤與極致阻尼踏板等設備。

此外，透過官網訂房可享高鐵折扣，9月68折起、10月7折起，以雙人左營-台北來說，來回最高可省下1,920元。

▲台北遠東香格里拉推「LG智慧旅程新升級」永續住房專案。（圖／台北遠東香格里拉提供，下同）

▲台北遠東香格里拉推「LG智慧旅程新升級」永續住房專案。（圖／台北遠東香格里拉提供，下同）

另外，為響應全球永續旅遊趨勢，台北遠東香格里拉祭出「LG智慧旅程新升級」住房專案。飯店將雅仕套房升級為全方位的智能生活空間，入住可使用高效節能產品，如「Styler蒸氣衣櫥」、「PuriCare除濕機」、「StanbyME閨蜜機」與「XBOOM 360藍牙音響」。

▲▼專案獨家贈送價值7,290元的「LG 27吋智慧螢幕」乙台；香格里拉環保托特包與餐具組。

▲▼專案獨家贈送價值7,290元的「LG 27吋智慧螢幕」乙台；香格里拉環保托特包與餐具組。

▲台北遠東香格里拉再度攜手LG電子，推出「LG智慧旅程新升級」永續住房專案。（圖／台北遠東香格里拉提供）

專案獨家贈送價值7,290元的「LG 27吋智慧螢幕」乙台，與每位房客3,000元的LG官方線上商城購物金（每房最多兩位），專案每晚17,500元起（需外加10%服務費和5%稅金），還可將香格里拉環保托特包與餐具組帶回家。

▲飽覽城市景觀的頂樓戶外恆溫泳池。

▲飽覽城市景觀的頂樓戶外恆溫泳池。

入住期間，房客可享豪華閣全天候專屬禮遇，包含豐盛早餐、精緻下午茶及晚間歡樂時光與小點，亦能免費使用健身俱樂部、三溫暖設施，以及飽覽城市景觀的頂樓戶外恆溫泳池。

