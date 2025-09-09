ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽　50道菜色無限供應

▲台北凱達大飯店館內家宴中餐廳推出「美饌港點吃到飽」活動。（圖／台北凱達大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡港式點心的饕客又有口福了，台北凱達館內家宴中餐廳推出「美饌港點吃到飽」活動，10月30日前的每周一、二午餐限定登場，超過50道經典中式料理與精緻港點無限享用。

位於台北凱達館內的家宴中餐廳，主要提供粵滬風格中式美食，近期也跟進推出「美饌港點吃到飽」活動，每周一、二午餐限定登場，超過50道經典中式料理與精緻港點無限享用，包括必吃的川味口水雞、蜜汁拌中卷、鮮美海鮮湯品與冠軍蔥燒酥等人氣港點料理。須兩人（含）以上同行，大人每人1080元+10%，6-12歲孩童每位599元+10%，凡於中正、萬華區設籍或工作者再享85折優惠。

▲鉑麗安全日餐廳線上訂位4人以上並於備註輸入「慶開學」，即享75折優惠。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

Brilliant鉑麗安全日餐廳也推出開學優惠，即日起至11月4日的周一至周四午、晚餐及周五午餐，線上訂位4人以上並於備註輸入「慶開學」，即享75折優惠，每組訂位以10位為限；另針對年滿60歲以上賓客，周一至周五午餐可享本人用餐65折優惠。同時，凡加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號好友，周一至周四晚間8點後入場用餐，即可享「買一送一」。

▲台北夜上海的「上海生煎包」。（圖／記者黃士原攝）

此外，位於新光三越信義新天地A4館「台北夜上海」，提供各種上海名菜，招牌料理包括有蔥烤香魚、棠菜牛舌、特式松子魚、椰子土雞湯、上海生煎包等。慶祝登台10周年，於台北夜上海凡內用消費、不限金額，每桌即贈Chakeli x Marou茶葉口味的巧克力，普洱、香片、菊花口味隨機贈送。內用單點以下10款菜餚即享88折優惠 （1成服務費以原價計算）。

關鍵字： 美食雲 台北凱達大飯店 家宴中餐廳 港點吃到飽 美食優惠

