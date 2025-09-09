ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
不用萬元也能吃頂級板前！大安區隱藏版「蕭割烹」老饕激推

生活中心／綜合報導

說到台北的板前割烹料理，動輒萬元起跳常讓人卻步，但現在在大安森林公園旁的靜巷裡，就藏著一間既有日式靜謐氛圍，又能以半價預算享受高端料理的好地方「蕭割烹」，不管是招待重要貴賓，還是和好友小聚，都能吃得有面子又不失荷包。

▲大安區隱藏版「蕭割烹」老饕激推。（圖／蕭割烹提供）

▲大安區靜巷藏有一間板前料理「蕭割烹」，以半價預算就能享受高端料理。（圖／蕭割烹提供，下同）

蕭割烹的特色在於「在地與日本兼顧」，除了嚴選日本高級海鮮，也將台灣在地珍稀食材融入餐桌，例如南部農家珍藏超過25年的「黑金老菜脯」，由農家割愛才得以入菜，搭配季節鮮蔬，透過主廚桌邊解說與精緻擺盤，讓每道料理都展現細膩心思，也讓宴客主人「有面子」。

▲大安區隱藏版「蕭割烹」老饕激推。（圖／蕭割烹提供）

▲主廚蕭偉捷以自己名字命名餐廳，推出超過十五道的無菜單料理。

「蕭割烹」位於大安森林公園旁靜巷，主廚蕭偉捷曾歷練於牡丹園、旬採、小粹、原鮨割烹等名店，以自己名字命名餐廳，推出超過十五道的無菜單料理，常讓客人驚呼「怎麼還有！」，卻又忍不住期待下一道驚喜。

▲大安區隱藏版「蕭割烹」老饕激推。（圖／蕭割烹提供）

▲▼「蕭割烹」嚴選日本高級海鮮，也將台灣在地珍稀食材融入餐桌。

▲大安區隱藏版「蕭割烹」老饕激推。（圖／蕭割烹提供）

在日式料理選擇滿街都是的台北，「蕭割烹」靠著細膩食材、親民價格與舒心氛圍，成了許多老饕的新歡，現在店家還特別加碼，只要報上「東森新聞讀者」，還能獲得限定小驚喜，喜歡板前料理的饕客們，千萬別錯過。

▼讀者專屬！只要報上「東森新聞」，就能享有店家限定的獨家驚喜。

▲大安區隱藏版「蕭割烹」老饕激推。（圖／蕭割烹提供）

