甜甜圈跨年優惠「9入299元」　冰淇淋第2件99元

▲Mister Donut祭出跨年優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

跨年倒數，Mister Donut限時4天「甜甜圈7入239元／9入299元」，使用指定支付方式再送1顆蜜糖波堤，現做飲品加碼享第2杯5折。COLD STONE則推冰淇淋、濃霜淇淋第2件99元，Krispy Kreme送買1送1券。

Mister Donut祭出跨年限定優惠，即日起至明年元旦購買7入或9入甜甜圈享239或299元優惠價，9入加碼持悠遊付／卡付款，多送1顆，優惠品項限蜜糖波堤或同價格商品，可補差價換購價高商品，各門市售完為止；現做飲品也可享第2件5折優惠。

▲Krispy Kreme送好友新品券。（圖／記者蕭筠攝）

COLD STONE直營門市12月31日起至明年1月4日祭出「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件99元」，優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

Krispy Kreme則送「買1送1」優惠券，12月31日前加入官方LINE帳號，明年1月1日可獲得好友新品券，1月3日前憑券購買「濃肉桂禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈1盒」，買6入送6入、買12入送12入，每券限用1次，各門市送完為止；明年1月28日前購買任一顆濃肉桂甜甜圈加購大杯飲品現折15元。