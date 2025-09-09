台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳　吃和牛、鮑魚「2000元有找」

▲Le Jardin 夏登法式鐵板燒9/10開幕，上圖為日本A5和牛沙朗。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中文心大業商圈高端餐廳再增一家，「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」9月10日正式開幕，主廚以茴香、百里香、迷迭香等香草化為味覺脈絡，搭配6款經典法式母醬佐餐，提供以南非活鮑、A5和牛等高級食材料理而成的11道菜色，每人1450元+10%。

▲前菜松葉蟹肉與魚子醬。

▲花蓮剝皮辣椒牛肝菌雞湯。

夏登的命名取自法文「Le Jardin」，意為「花園」。餐廳延續南法鄉村餐廳門前花園（Chef’s Garden）的概念，將香草從門口一路帶入餐桌，行政主廚莊濟澤以茴香、百里香、迷迭香等新鮮香草化為味覺脈絡，搭配多款經典法式母醬佐餐，在鐵板上烹調南非活鮑、龍虎斑、日本播磨生蠔、根島生態蝦、櫻桃鴨胸、A5和牛等高級食材，提供前菜、湯品、沙拉、主菜、甜品等11道菜色，每人1450元+10%起。

▲屏東龍虎斑佐蒔蘿酸奶醬。

▲日本播磨生蠔搭配昆布荷蘭醬。

前菜是鮮甜的松葉蟹肉與魚子醬，接著上桌的是「花蓮剝皮辣椒牛肝菌雞湯」，結合了歐洲牛肝菌帶來堅果與泥土氣息、花蓮剝皮辣椒微辣，再以百里香與肉桂葉鋪陳草木香氣。「屏東龍虎斑佐蒔蘿酸奶醬」使用檸檬汁、鮮奶油調成的酸奶醬，讓魚肉的油脂更顯輕盈。

▲南非活鮑佐蘑菇奶油白醬。

▲根島生態蝦肉佐番茄甜椒醬。

接著登場還有日本播磨生蠔、南非活鮑、根島生態蝦與屏東龍虎斑等高級海鮮食材，日本播磨生蠔搭配昆布荷蘭醬並點上山椒油，厚實的海味被辛香提亮；南非活鮑則是鐵板煎香，搭配蘑菇奶油白醬，濃潤之中透著草本的清新；根島生態蝦肉質緊實，以番茄與甜椒醬交織酸潤與甘甜，最後添上一圈花椒油；屏東龍虎斑鐵板煎至外層金黃，與蒔蘿酸奶醬一同呈現鮮美與酸香的對比。

▲宜蘭櫻桃鴨胸佐黑糖橙汁。

▲牛筋魚卵炒飯。

主食宜蘭櫻桃鴨胸先以迷迭香醃漬，舒肥後鐵板煎至外酥裡嫩，再搭配黑糖橙汁，讓油脂多了一層果香與草本清透；A5和牛則以莎朗部位展現油脂飽滿的濃厚層次（或菲力），追求極致細嫩；吃完牛筋魚卵炒飯後，最後以青蘋果夏洛特蛋糕與精選花草茶收尾。

▲夏慕尼米其林星廚客座限定套餐10月登場。（圖／王品提供）

王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」首度攜手法國米其林一星餐廳主廚，10月14日至16日推出星級鐵板客座餐會，每人4380+10%，僅在台北中山北店舉行共5場，每場次最多容納60人。

夏慕尼這次邀請法國米其林一星餐廳G.a.主廚David Goerne來台客座，與夏慕尼研發主廚團隊突破傳統鐵板炒飯框架，選用多款珍貴食材，包括鴨肝、牛舌、小牛胸腺、鵪鶉義式餃、日本兵庫生蠔、大明蝦、北海道干貝及龍蝦。