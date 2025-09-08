淡水「300株美人櫻」開3成　三芝也有粉色花海、金針花秘境

▲新北淡水奎柔山路的美人樹悄悄開花了，本周六有淡水美人樹賞花健行。（圖／翻攝自賞花快報）



記者彭懷玉／綜合報導

新北淡水奎柔山路的美人樹悄悄開花了！新北市景觀處表示，日前該區花開約2-3成，將再現美人樹大道的浪漫景致。與此同時，三芝區也有處金針花秘境，隱身在八連溪農夫市集旁，有到附近的民眾不妨一次欣賞，感受不同植物的魅力。

▲▼新北淡水奎柔山路的美人樹花況約2-3成；美人樹又有秋日「美人櫻」之譽。（圖／翻攝自賞花快報）



奎柔山路（北8鄉道）是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，長約5.5公里。從北8鄉道宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里路段，種植約300多株美人樹，蔚為淡水知名的美人樹大道。景觀處指出，目前已花開2-3成，花況約可至10月，主要視天候狀況而定。

不只如此，2025淡水美人樹賞花健行將在9月13日登場，號召大家從宏龍宮出發，穿越夢幻的美人樹大道，漫步至行忠堂參加活動。

▲淡水美人樹大道將再次成形；三芝八連溪農夫市集旁金針花。（圖／翻攝自賞花快報）



美人樹又有秋日「美人櫻」之譽，整體花期約從9月至11月，當看到美人樹開始綻放，也代表秋日將至。然而不只淡水，坐落於群山環繞的三芝遊客中心一帶，也種植5、6棵美人樹，站在觀景平台眺望粉色花海十分浪漫，天氣好時還能收進遠方海景，另外在三峽河畔右岸的安溪里堤頂步道則有100多株美人樹。

▲▼三芝八連溪農夫市集旁也藏有些許金針花，2日花況極佳，花期落在8至10月。（圖／翻攝自賞花快報）



此時也是金針花綻放的季節，陽明山竹子湖曹家花田香在金針花季後，仍有金花石蒜接著盛開，而故鄉金針花農園花季則在今日畫下句點。另外，三芝八連溪農夫市集旁也藏有些許金針花，花期落在8至10月，有到附近遊玩的花迷們，可以把握機會觀賞。