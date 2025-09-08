ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
韓廉航「德威航空」明年改名　新品牌名、LOGO亮相

▲▼韓國德威航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國廉航德威航空計畫明年改名、換新塗裝。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國廉航「德威航空（T’way）」宣布，將改名爲「Trinity Airways」，並計畫從明年陸續更改名稱與機身塗裝設計，以全新姿態提供航運。

德威航空近期被韓國大明Sono集團收購，該集團以「SONO HOTELS & RESORTS」旅宿品牌為主，在韓國有17個旅宿據點、提供超過1萬個房間，現在透過收購德威航空並進行品牌重塑，同時整合原有的酒店資源，強化「航空+住宿」的服務

▲▼韓國德威航空將改名爲Trinity Airways。（圖／業者提供）

▲韓國德威航空將改名爲「Trinity Airways」，新塗裝設計也亮相。（圖／業者提供）

業者表示，全新名稱「Trinity Airways」源自拉丁語「Trinitas」，有三合一、完整性的意義，最快從明年上半年起陸續推進更改名稱與塗裝計畫。

▲▼大韓航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大韓航空將有全新豪經艙。（圖／記者蔡玟君攝）

大韓航空近期也動作連連，除了更換企業新LOGO與塗裝設計外，也宣布將旗下波音777-300ER進行客艙改裝升級，並推出全新設計的豪華經濟艙。

新款豪經艙採2-4-2配置，共設有40個座位，座椅設計翼型側邊提升隱私感，同時可調整後躺130度，並配備了腿靠、腳踏板、人體工學頭枕和15.6吋4K螢幕，最快9月中旬後在中短程航線就有機會搭得到。

韓廉航「德威航空」明年改名

淡水「美人樹大道」花開3成

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

foodpanda粉紅祭本周末登場

直飛汶萊來回機票8000有找！

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

