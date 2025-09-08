ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

屯京周年慶優惠「拉麵半價」　三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

▲屯京拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲屯京拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

想省荷包看過來！「屯京拉麵」登台14周年，9月11日、12日推出「拉麵/沾麵全品項半價」，而三商巧福今日起至9月13日「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」只要109元，最多現省66元。

日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」慶祝登台14周年，9月11日、12日推出「拉麵全品項半價」，但僅限內用，可加價95元、125元升級套餐。周年活動僅接受現場候位，不提供訂位，優惠品項不包含拉麵配料，同時因人手不足，活動期間停賣鐵板類商品（僅提供拉麵、沙拉、飲料、甜品）。

▲三商巧福今日起至9月13日原汁牛肉麵特價109元。

此外，牛肉麵連鎖品牌三商巧福今日起至9月13日推出「FUN價 開心吃」限時優惠，國民美食「原汁牛肉麵」原價 175元，活動期間只要109元，紅燒排骨飯原價140元，特價109元。

▲21風味館祭出最新開學季。（圖／業者提供）

另外，21風味館9月23日前也有開學季優惠，包括「大薯霸買1送1」，2份特價95元，換算下來，1包大薯不到48元；「鹹蛋黃薯霸買1送1」，2份特價110元，每包只要55元，提醒21TOGO、台大微風門市不適用此優惠。

還有2大壽星優惠，包括「生日烤雞分享餐」，內含21香草烤雞、原味小棒腿2隻、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷半份、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價477元；「生日炸烤分享餐」，內含21香草烤半雞、香脆炸雞3塊、大份黃金脆薯、紫玉Q藷、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價467元，最低下殺58折起，活動至12月30日。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 屯京 三商巧福

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

推薦閱讀

韓廉航「德威航空」明年改名

韓廉航「德威航空」明年改名

淡水「美人樹大道」花開3成

淡水「美人樹大道」花開3成

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

foodpanda粉紅祭本周末登場

foodpanda粉紅祭本周末登場

直飛汶萊來回機票8000有找！

直飛汶萊來回機票8000有找！

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

盤點「港點吃到飽」餐廳　

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

嘉義火雞肉飯全時段攻略！

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

熱門行程

最新新聞更多

韓廉航「德威航空」明年改名

淡水「美人樹大道」花開3成

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

foodpanda粉紅祭本周末登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366