屯京周年慶優惠「拉麵半價」　三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

屯京拉麵。

記者黃士原／台北報導

想省荷包看過來！「屯京拉麵」登台14周年，9月11日、12日推出「拉麵/沾麵全品項半價」，而三商巧福今日起至9月13日「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」只要109元，最多現省66元。

日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」慶祝登台14周年，9月11日、12日推出「拉麵全品項半價」，但僅限內用，可加價95元、125元升級套餐。周年活動僅接受現場候位，不提供訂位，優惠品項不包含拉麵配料，同時因人手不足，活動期間停賣鐵板類商品（僅提供拉麵、沙拉、飲料、甜品）。

三商巧福今日起至9月13日原汁牛肉麵特價109元。

此外，牛肉麵連鎖品牌三商巧福今日起至9月13日推出「FUN價 開心吃」限時優惠，國民美食「原汁牛肉麵」原價 175元，活動期間只要109元，紅燒排骨飯原價140元，特價109元。

21風味館祭出最新開學季。

另外，21風味館9月23日前也有開學季優惠，包括「大薯霸買1送1」，2份特價95元，換算下來，1包大薯不到48元；「鹹蛋黃薯霸買1送1」，2份特價110元，每包只要55元，提醒21TOGO、台大微風門市不適用此優惠。

還有2大壽星優惠，包括「生日烤雞分享餐」，內含21香草烤雞、原味小棒腿2隻、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷半份、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價477元；「生日炸烤分享餐」，內含21香草烤半雞、香脆炸雞3塊、大份黃金脆薯、紫玉Q藷、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價467元，最低下殺58折起，活動至12月30日。