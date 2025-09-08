森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

▲Slowcation席捲全球旅遊風潮，適合想輕鬆玩、不想舟車勞頓的親子家庭。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

鎖定今年新增四天國定假期商機，台北萬豪酒店推出「城市野遊趣」住房專案，預訂居家式客房加贈主題客房布置，如童趣森林帳篷與野營遊戲桌，再送台北捷運一日票2張、中城廣場人氣山海豆花甜品2份及動物鑰匙圈。

▲台北萬豪推出「城市野遊趣」住房專案。（圖／業者提供）



台北萬豪酒店即日起至明年2月28日推出「城市野遊趣」住房專案，透過專案連結預訂居家式客房，加贈主題客房佈置，如童趣森林帳篷與野營遊戲桌，小孩可和獅子、老虎、羊駝動物玩偶同樂，還有兒童積木、繪畫版，以及兩大兩小自助式早餐，再送台北捷運無限搭乘一日票2張、中城廣場人氣山海豆花甜品2份及動物鑰匙圈。專案採浮動房價，兩大兩小最低住一晚11,000元+15.5%起，實際訂房價格依官網為準。

▲主題客房有帳篷與野營遊戲桌，小孩可玩獅子、老虎及羊駝玩偶。（圖／業者提供）



▲城市野遊趣專案含兩大兩小自助式早餐。（圖／業者提供）



該專案入住期間至2026年3月1日，包含9月29日教師節補假、10月24日光復節和12月25日行憲紀念日及2026年2月20日小年夜補假都適用。入住可免費使用健身房、桑拿設備及高空戶外游泳池。此外，還可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，但不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家房型免費升等機制。專案數量有限，須至少提前一天預訂。

▲台北萬豪戶外泳池。（圖／業者提供）



台北萬豪指出，目前連假住房率約55%，與去年同期差異不大，依往年經驗，台灣旅客多在連假前7至10天才預訂。相較都市型飯店，度假型飯店則更受青睞。例如苗栗享沐時光度假酒店便表示，中秋節連假房間已達93%訂房率，且旅客普遍會提前一個月預訂，以確保順利在連假期間入住。

同時，苗栗享沐時光度假酒店預告，10月4日是飯店周年慶，今年一樣會舉辦餐車文創市集與表演等，更多細節尚待出爐。

▲▼苗栗享沐時光度假飯店客房、夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

