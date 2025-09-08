ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

▲台北萬豪城市野遊趣住房專案。（圖／業者提供）

▲Slowcation席捲全球旅遊風潮，適合想輕鬆玩、不想舟車勞頓的親子家庭。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

鎖定今年新增四天國定假期商機，台北萬豪酒店推出「城市野遊趣」住房專案，預訂居家式客房加贈主題客房布置，如童趣森林帳篷與野營遊戲桌，再送台北捷運一日票2張、中城廣場人氣山海豆花甜品2份及動物鑰匙圈。

▲台北萬豪城市野遊趣住房專案。（圖／業者提供）

▲台北萬豪推出「城市野遊趣」住房專案。（圖／業者提供）

台北萬豪酒店即日起至明年2月28日推出「城市野遊趣」住房專案，透過專案連結預訂居家式客房，加贈主題客房佈置，如童趣森林帳篷與野營遊戲桌，小孩可和獅子、老虎、羊駝動物玩偶同樂，還有兒童積木、繪畫版，以及兩大兩小自助式早餐，再送台北捷運無限搭乘一日票2張、中城廣場人氣山海豆花甜品2份及動物鑰匙圈。專案採浮動房價，兩大兩小最低住一晚11,000元+15.5%起，實際訂房價格依官網為準。

▲台北萬豪城市野遊趣住房專案。（圖／業者提供）

▲主題客房有帳篷與野營遊戲桌，小孩可玩獅子、老虎及羊駝玩偶。（圖／業者提供）

▲台北萬豪城市野遊趣住房專案。（圖／業者提供）

▲城市野遊趣專案含兩大兩小自助式早餐。（圖／業者提供）

該專案入住期間至2026年3月1日，包含9月29日教師節補假、10月24日光復節和12月25日行憲紀念日及2026年2月20日小年夜補假都適用。入住可免費使用健身房、桑拿設備及高空戶外游泳池。此外，還可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，但不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家房型免費升等機制。專案數量有限，須至少提前一天預訂。

▲台北萬豪城市野遊趣住房專案。（圖／業者提供）

▲台北萬豪戶外泳池。（圖／業者提供）

台北萬豪指出，目前連假住房率約55%，與去年同期差異不大，依往年經驗，台灣旅客多在連假前7至10天才預訂。相較都市型飯店，度假型飯店則更受青睞。例如苗栗享沐時光度假酒店便表示，中秋節連假房間已達93%訂房率，且旅客普遍會提前一個月預訂，以確保順利在連假期間入住。

同時，苗栗享沐時光度假酒店預告，10月4日是飯店周年慶，今年一樣會舉辦餐車文創市集與表演等，更多細節尚待出爐。

▲苗栗享沐時光度假飯店,泡湯,溫泉,夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼苗栗享沐時光度假飯店客房、夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲享沐時光莊園渡假酒店,苗栗縣觀光協會副理事長郭仲紋,溫泉,夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 飯店旅宿 星級飯店 增國定假日 連假

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【恐怖泥流沖家門】台中太平暴雨狂灌！圍牆倒塌馬路秒淹

推薦閱讀

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

foodpanda粉紅祭本周末登場

foodpanda粉紅祭本周末登場

直飛汶萊來回機票8000有找！

直飛汶萊來回機票8000有找！

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

99元機票、飯店明天中午開搶

99元機票、飯店明天中午開搶

麥當勞APP本周祭8大優惠券

麥當勞APP本周祭8大優惠券

丹丹漢堡9/12漲價！最多貴5元　11項商品停售

丹丹漢堡9/12漲價！最多貴5元　11項商品停售

榮星公園大改造　將增「地形攀爬網」

榮星公園大改造　將增「地形攀爬網」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

盤點「港點吃到飽」餐廳　

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

嘉義火雞肉飯全時段攻略！

藏壽司聯名吉伊卡哇「9/12登場」

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

高雄漢來標錯價一晚僅520　Agoda認賠

熱門行程

最新新聞更多

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

青焰美麗信門市9/18前周一至周四送龍蝦

住萬豪贈動物主題房布置、捷運票2張

foodpanda粉紅祭本周末登場

直飛汶萊來回機票8000有找！

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

99元機票、飯店明天中午開搶

麥當勞APP本周祭8大優惠券

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366