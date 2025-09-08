全台唯一120米雙水幕投影！台北水舞嘉年華4亮點　有巨型卡通氣偶

▲台北水舞嘉年華打造彩虹橋、河面「雙水舞場域共演」。（資料照／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025台北水舞嘉年華」將於9月13日至10月19日在松山錫口碼頭彩虹橋登場，一連37天有水舞展演與多元活動。今年亮點包含全台唯一的「雙水舞場域共演」、限定「追愛音樂祭」、巨型卡通氣偶輪番現身，以及周末限定舞台互動，適合親子族、情侶一同度過浪漫秋夜。

▲「台北水舞嘉年華」在松山或內湖都可清楚欣賞水舞。（資料照／記者彭懷玉攝）

雙水舞場域共演

今年水舞展演不僅延續過去的彩虹橋水幕設計，更首度在基隆河河面全新打造120公尺「雙水幕」水舞平台，搭配彩虹橋水幕設計、流行音樂曲目，規模、特效全面升級，打造震撼視覺饗宴。

追愛音樂祭

9月13日開幕當天與10月4日限定登場，結合水舞、火焰與舞者演出，呈現「水火共舞」、「人水共舞」等創新場景，讓觀眾近距離感受視覺與感官的雙重衝擊。

巨型卡通氣偶

除了水岸邊設有光環境裝置外，活動期間天天有阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩、妙妙犬布麗等卡通明星化身巨型氣偶接續登場，讓孩子們近距離互動拍照，營造嘉年華氛圍。

周末舞台互動

每逢周末安排卡通人偶見面會，包含布麗、阿奇、蓋比、第一戰隊、光之美少女等知名角色卡通IP到場與民眾互動，另有YOYO家族藝人帶動唱跳、樂團音樂舞台，讓活動熱鬧加倍。

▲搭乘捷運至松山站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，從基隆河四號疏散門進場。（資料照／記者彭懷玉攝）

交通與順遊建議

觀傳局表示，活動場域交通便利，民眾可搭乘捷運至松山站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，從基隆河四號疏散門即可進場。

除了看水舞，也能安排一日小旅行：白天參拜歷史悠久的松山慈祐宮，體驗在地人文信仰；傍晚到饒河街觀光夜市品嚐小吃美食，晚上再欣賞彩虹橋上磅礴的水舞展演，完整感受「白天文化、夜晚嘉年華」的松山魅力。

▲錫口碼頭進行改善工程和鋪設展演舞台。（圖／記者彭懷玉攝）

至於去年台北水舞嘉年華在5月登場，今年則延到9月起跑，觀傳局對此回應，活動時間是因配合水利處進行錫口碼頭改善工程，透過活動場域的優化與升級，提供民眾更優質的觀賞與休憩環境。

2025台北水舞嘉年華

時間：9月13日至10月19日（每晚6點30分至8點30分，每半點展演一場5分鐘水舞秀，一共5場）

地點：松山錫口碼頭彩虹橋