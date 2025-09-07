ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
太平山蹦蹦車10月全線復駛　搭黃色小火車直奔山林秘境

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲太平山蹦蹦車將於10月全線恢復。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡玟君／綜合報導

林業及自然保育署宜蘭分署宣布，宜蘭太平山蹦蹦車將於今年10月全面恢復通車，讓旅客可以在再度搭乘蹦蹦車往返「太平山站—茂興站」，體驗森林鐵道魅力。

太平山蹦蹦車去年受颱風影響，帶來超過1200毫米豪雨，造成蹦蹦車1.5K下邊坡嚴重崩塌、軌道路基流失，後暫時調整為提供1K路段局部復駛，隨後積極展開邊坡保護及鐵道更新等復建工程。

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼太平山蹦蹦車茂興站。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

從10月1日起，擁有百年歷史的太平山蹦蹦車全線重新開放，帶領遊客穿梭於雲霧山林，重現行駛在森林裡的時光列車之美景，提供太平山站至茂興站往返遊程。為確保服務與營運品質，太平山蹦蹦車將於9月18日至9月30日進行全線測試與人員訓練，該期間蹦蹦車班次將調整為14:00為末班車，取消下午14:30、15:00與15:30班次。

▲▼宜蘭鳩之澤溫泉。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲有「台版藍湖」之稱的鳩之澤溫泉。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供，下同）

而太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉已由新業者承接營運，並預計進行6個月修建工程，期間仍先維持煮蛋槽及部分溫泉設施營運。

▲▼宜蘭鳩之澤溫泉。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲▼鳩之澤溫泉煮蛋區。

▲▼宜蘭鳩之澤溫泉。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

此次由連大公司承接經營，涵蓋本館、SPA區、湯屋、裸湯與煮蛋槽等5大設施，經營權為期8年，並進行整體升級，預計將投入超過3589萬元，未來將導入食、宿、遊、購、行等五大功能，並導入部落合作機制。

▲▼宜蘭鳩之澤溫泉。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲溫泉區修建期間將有免費泡腳區。

修建期間將設置免費泡腳區、電動車充電樁、提供三星與大同鄉居民泡湯優惠等多元回饋；並承諾每年提撥新台幣100萬元作為大同鄉回饋金。為實踐「從太平山玩到太平洋」的生態觀光藍圖，未來將增設接駁車服務，串聯太平山森林遊樂區與宜蘭沿海景點如龜山島、烏石港，並途經泰雅部落，打造融合自然與文化的「蘭陽山海生態之旅」一日遊行程。

關鍵字： 宜蘭旅遊 太平山 蹦蹦車 鐵道旅遊 交通資訊

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

