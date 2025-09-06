全台飯店買一送一優惠懶人包！住28坪環景套房　壽星免費升等

▲環景套房祭出限時限量「買一送一」。（圖／圓山大飯店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

民眾最愛的飯店買一送一優惠來了！全台各大飯店現在均推出住一晚送一晚，或雙館買一送一優惠，不僅可以入住28坪環景套房俯瞰台北市景，還有當月壽星免費升等、訂房就送早餐吃到飽。



台北 圓山大飯店

圓山大飯店推出2大住房專案，28坪環景套房周日至周四入住「買一送一」優惠價1萬6460元，等於每房每晚8230元，下殺2.5折，另附贈4客價值3652元的精緻早餐。業者指出，旅客可選擇連住2晚或同日預訂2間，再加贈東密道導覽行程，並使用全台唯一奧林匹克標準戶外泳池，在沁涼中抓住夏天的尾巴。



另針對講究質感的旅人，同步推出限時快閃住房方案，指定日期雙人入住高級客房，每房每晚只要4600元，換算下來每人僅需2300元，再享加購松鶴餐廳自助早餐買一送一，每房至多2客，需於訂房時加購。

▲台中長榮桂冠酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

台中 台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店即日起至12月30日為止推出「1+1住房專案」，專案價6800元起，可選擇三天兩夜連續入住兩晚高級客房，或同一天預訂兩間高級客房，專案皆含自助早餐兩客，優惠每日限量，售完為止。

▲采．寓 halo house。（圖／長榮酒店提供）

台中 長榮采•寓

「采•寓halo house」是長榮酒店旗下的輕奢新品牌，坐落於台中七期，於今年初開幕。酒店即日起至12月30日為止與台中長榮桂冠酒店合作，推出「雙館買1送1」住房優惠，透過任一館預訂，在入住時即致贈另一館平日入住的住宿券一張，專案價6200元起，皆含早餐，需於入住前三天預訂。

▲高雄義大天悅。（圖／業者提供）

高雄義大天悅飯店

高雄義大天悅飯店即日起至9月30日為止推出「好事成雙1+1」住房專案，入住溫馨家庭房買1晚送1晚不含早餐，可選擇同日入住2間，或連續入住2晚，周日至周四期間入住，享升等星悅尊榮家庭房，專案價5000元，每日限量5間。

另外有「悠遊天悅買一送一」專案價5999元專案，即日起至12月29日為止，入住溫馨家庭房享買一送一，可選擇同日入住2間，或連續入住2晚，並含義大百匯自助早餐2客，同時加碼兒童早餐買一送一，當月壽星加碼升等星悅尊榮家庭房，現場需出示身分證件，專案價每天限量10間。

▲宜蘭綠舞Villa享買一送一。（圖／業者提供）

宜蘭 宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至12月30日限時推出「Chill Go Villa 買一送一住房專案」，凡入住一晚即可再享一晚，或同一晚加贈一間房，適用於周一至周四入住，並有3大房型可選擇，雙人入住可選「高級庭園Villa」或「豪華庭園Villa」，四人則可入住「豪華湖畔Villa」，獨攬開闊湖景，每晚2萬9000元起。

入住不僅有蝶舞咖啡廳兩日早餐與「微醺時光」宵夜，更能換穿日式經典浴衣暢遊園區，參加和菓子或手刷抹茶體驗（二選一），親手感受道地日式風情。園區同時規劃與水豚、梅花鹿、羊駝等動物的互動體驗。

▲花蓮太魯閣晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮 花蓮6飯店買一送一

「花蓮1+1‧雙宿聯名住房專案」自推出以來獲得熱烈迴響，花蓮六大星級飯店宣布好評延長至12月31日為止，專案名稱也更新為「Stay in 花蓮 1+1‧雙宿聯名住房專案」，參與飯店包含花蓮福容大飯店、太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店，旅客可任選其中兩間入住，三天兩夜每房最低6000元起。

花蓮福容大飯店特別以「低碳旅遊—單車遊花蓮」為亮點，雙人入住市景客房，加贈迎賓名產，包括威德能量飲、光隆海鹽錠及果醋飲，陪伴旅程活力滿滿。