限時開搶！出國網卡99元、大阪星級飯店免3000　景點票買1送1

▲大阪萬博吉祥物脈脈。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

出國撿便宜優惠來了！可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃促銷即將於9月9日正式開賣，限量推出國外網卡99元、精選國內外飯店最低999元起、大阪萬博門票下殺4.6折、景點買一送一等優惠。

▲大阪萬博即將進入尾聲。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊「99搶搶購」活動自9月9日上午9點至晚上7點限時登場，推出「限量搶購」及「優惠代碼」兩大方案。限量搶購主打日本、韓國、東南亞5日網卡每張99元，大阪萬博成人一日券699元，以及日韓熱門一日遊行程、香港昂坪360纜車來回門票買一送一、新加坡夜間野生動物園門票、曼谷豪華郵輪晚餐等通通只要999元。

▲▼Club Med普吉島度假村。（圖／Club Med提供）

訂房也有限量搶購優惠，台中車站前的「新驛旅店」每晚999元起；鄰近國華街、永樂市場的「台南富驛時尚酒店」每晚1099元起。國外飯店部分，大阪車站步行3分鐘「阪急大阪龍仕柏飯店」每晚2999元起，Club Med普吉島度假村自由行4日指定日期每人2萬9900元起。

此外，「99搶搶購」另有先折先贏的限量超殺優惠代碼，9月5日起開放可樂旅遊會員搶先領取，結帳時使用指定優惠代碼，國外自由行單筆訂單81折起，最高折抵3999元，限量99組；全球訂房單筆訂單81折起，最高折抵1399元，限量99組；指定航空機票滿額最高現折999元。

▲越南沙壩芒花登山列車。（圖／記者蔡玟君攝）

而看好越南已成為國人前往東南亞旅遊的熱門選擇，旅遊電商KKday推出越南小資機加酒方案1萬9999元起，以及搭配五星飯店的輕奢迷你團3萬900元起，可一次暢遊河內、下龍灣、沙壩，另有臥鋪火車、沙壩半日遊及一日遊行程，可以探訪雲海與梯田美景，享受北越多元魅力。

同步，KKday推出超值遊北越行程，小資族可選擇六天五夜機加酒，搭乘中華航空直飛，行程包含河內市區飯店住宿2晚、4人房臥鋪火車、下龍灣四星郵輪體驗，再加贈當地機場來回接送，一次玩遍河內古城、下龍灣與沙壩，售價1萬9999元起，限量推出兩人同行第二位折2000元優惠。