憑註冊單或學雜費繳費收據　飯店西餐廳享4人同行1人免費

▲憑註冊單或學雜費繳費收據可享4人同行1人免費。（圖／台北天成大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

9月迎來開學季，台北天成大飯店為減輕家長荷包的負擔祭出超值優惠，百合西餐廳即日起至10月31日，憑註冊單或學雜費繳費收據，晚間餐期可享4人同行1人免費。

百合西餐廳供應5款精緻主菜，「麻油香烤半雞」以舒肥法鎖住春雞的風味，佐上麻油和薑汁烤至金黃香酥；「筍醬炙燒舒肥鮭魚排」先以低溫烹調保留食材原始風味，再將鮭魚表面炙燒帶出油脂與香氣，最後淋上客家酸筍醬；「三星蔥鹽戰斧豬排」以義大利香料、橄欖油、蒜、鹽等辛香料耗時醃漬再烤至表面酥脆；「炭烤舒肥羊排」先舒肥後爐烤，再以台式風味沙茶醬點綴；「炭烤美國肋眼牛排」則選用10盎司肋眼，均勻的油花入口軟嫩香甜。

▲百合西餐廳供應5款精緻主菜。（圖／台北天成大飯店提供）

台北天成大飯店為減輕家長荷包的負擔祭出超值優惠，百合西餐廳即日起至10月31日，憑註冊單或學雜費繳費收據，晚間餐期可享4人同行1人免費，贈送套餐以價低者計算。套餐包括主餐、沙拉、鮮烤食蔬、古早味肉燥飯或麵、湯品、甜點、飲品暢飲，售價680元起+10%。

▲21風味館祭出最新開學季。（圖／業者提供）

另外，21風味館9月23日前也有開學季優惠，包括「大薯霸買1送1」，2份特價95元，換算下來，1包大薯不到48元；「鹹蛋黃薯霸買1送1」，2份特價110元，每包只要55元，提醒21TOGO、台大微風門市不適用此優惠。

還有2大壽星優惠，包括「生日烤雞分享餐」，內含21香草烤雞、原味小棒腿2隻、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷半份、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價477元；「生日炸烤分享餐」，內含21香草烤半雞、香脆炸雞3塊、大份黃金脆薯、紫玉Q藷、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價467元，最低下殺58折起，活動至12月30日。

