今年日本楓葉預測出爐！東京、大阪11月底才美　2賞楓建議必看

▲▼日本賞楓預測。（圖／翻攝自官網）

▲第一回日本賞楓預測出爐。（圖／翻攝自日本氣象株式會社）

記者蔡玟君／綜合報導

下半年日本旅遊最備受期待的就是賞楓季，日本氣象株式會社近日公布今年第一次日本紅葉預測，受到全球暖化影響，今年日本各地最佳賞楓時間均延遲，熱門旅遊地如東京、大阪要11月底12月初才會進入最美賞楓時刻。

▲▼京都東寺紅葉點燈，京都賞楓，日本賞楓，日本夜楓，京都夜楓，京都夜間賞楓，日本紅葉，日本楓葉，京都楓葉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人最愛到日本賞楓，上圖為京都東寺紅葉點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本氣象株式會社分析，受到高溫影響，預估今年日本各地賞楓時間都比往年還晚，其中札幌、長野更比往年晚10天左右。熱門賞楓地點，東京最佳賞楓日期約落在11月30日，大阪則預估12月4日左右進入最美時刻，京都更可能在接近12月中旬才進入見頃。

▲▼日本賞楓預測。（圖／翻攝自官網）

▲日本追銀杏預測。（圖／翻攝自日本氣象株式會社）

除了賞楓，近年許多人也瘋拍金黃銀杏美景，根據預測，西日本地區的銀杏景點與往年差不多，11月底為最佳觀賞期，而北日本和東日本均比往年還晚。

▲▼日本賞楓預測。（圖／翻攝自官網）

▲日本Weather News賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News官網）

日本Weather News則預測今年賞楓最佳時間大約與往年持平或略晚，不過海拔超過2000公尺的北海道大雪山與富山的室堂平已開始慢慢變色，京都最佳賞楓期預估落在11月底。

▲▼京都源光庵，日本旅遊，京都旅遊，日本賞楓景點，日本紅葉景點，京都賞楓景點，京都紅葉景點，日本秋天，日本賞楓季節，日本賞楓旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都源光庵是知名賞楓景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本旅遊，日本賞楓，日本楓葉，京都賞楓，京都旅遊，京都嵐山，嵐山保津川遊船賞楓，嵐山賞楓，京都紅葉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭保津川遊船看嵐山紅葉。（圖／記者蔡玟君攝）

若已計畫今年到日本賞楓，又擔心看不到，《ETtoday新聞雲》整理2個賞楓建議，提供讀者參考：

1.保持行程彈性

自然景點容易受到天氣影響，最難以預測準確時間，若旅行目的是「一定要看到楓葉」，建議保持行程彈性，關注社群網站網友即時或日本賞楓網站、景點官方網站與粉絲專頁的即時更新資訊，隨時調整行程，就能大大提升看到美麗楓紅的機會。

2.關注賞楓即時網站更新資訊

如第一點所述，許多景點都會透過官方網站與粉絲專頁隨時更新楓紅最新資訊，以台灣人最喜歡的京都為例，就有「京都觀光Navi」網站，每年賞楓季期間會即時更新京都賞楓景點的楓況，在京都各大車站，鐵道公司也會貼出「賞楓景點即時現況地圖」，以圖片和葉子顏色來告訴旅人最新楓紅情況，可搭配這些網站資訊來安排行程。

