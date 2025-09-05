ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
有錢人旅遊夢想清單「秘魯太陽祭排前3」　正北極179萬元也超夯

▲▼獨旅，一人旅，旅行，自由行，出國，出國旅遊，出國玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲疫情後加速民眾實現夢想清單的速度，尤其金字塔頂端客群較不受外在環境影響。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者彭懷玉／台北報導

疫情後加速民眾實現夢想清單的速度，就有旅行業者分析，台灣2024年的高端旅遊市場規模估計在1000至1500億台幣，雖然會受地緣政治、全球經濟景氣、自然災害等因素影響旅遊熱度，但金字塔頂端相較波動較小。對此，《ETtoday新聞雲》請3家旅行社業者分享賣況最佳的商品，仍以「極地旅遊」最受民眾青睞。

▲元本旅遊今（3日）宣布，將於2027年三度包下「日月合朔 II 號」前往南極，旅客將尋訪地球上最大型的皇帝企鵝。（圖／元本旅遊提供）

▲元本旅遊將於2027年包下「日月合朔 II 號」前往南極，將尋訪地球上最大型的皇帝企鵝。（圖／元本旅遊提供）

元本旅遊以「夢想清單實現者」持續向前推進。董事長游國珍分享，賣最好的是南極日月合朔號II（均價約95萬），再來是夏古號遊北極（均價約98萬），除了追尋不屬於任何國家的淨土之外。秘魯太陽祭、肯亞動物大遷徙也是大家心中的口袋名單，分別位居第三、四名。而墨西哥亡靈節與秘魯太陽祭要價近30萬元，每年開團僅有各70個名額，但都是一年前就秒殺，是元本招牌商品。

▲非洲大遷徙花豹,獅子。（圖／元本旅遊提供）

▲▼非洲大遷徙有機會親眼一睹獵豹、獅子英姿。（圖／元本旅遊提供）

▲非洲大遷徙花豹,獅子。（圖／元本旅遊提供）

元本旅遊短短成立三年，持續辦理講座、甚至幫客戶出書，為旅程留下永久印記。游國珍說，過去三年累積了3000多位忠實客戶，其中200多位受邀加入元本俱樂部（具一定門檻，要到達一定的消費紀錄。）為此，蒐集過去客戶曾提出的許願清單，提出了2026-2028的產品計畫，客製化為旅客規劃圓夢之旅。

▲雄獅旅遊整合今年上半年度6大國際慶典。（圖／雄獅旅遊提供）

▲祕魯太陽祭將於2026年6月24日登場。（圖／雄獅旅遊提供）

針對金字塔頂端市場，雄獅旅遊以高端品牌「璽品假期」提供尊榮專屬體驗。雄獅旅遊表示，今年前三大熱銷行程依序為「五星秘魯13日（含太陽祭）」、「南極20日」皆售罄，「南美三國巴西嘉年華」也銷售逾9成，價位約落在24.5萬至96.9萬元。

▲墨西哥亡靈節。（圖／雄獅旅遊提供）

▲墨西哥亡靈節。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅觀察，獨特體驗與節慶型行程成趨勢，為此也提早開團，2026年節慶限定團如巴西嘉年華、祕魯太陽祭、墨西哥亡靈節皆一推出即湧入訂單；高詢問度產品還包括澳洲奢華「印度洋太平洋號」列車10日。

▲加拉巴哥群島銀海遊輪。（圖／雄獅旅遊提供）

▲加拉巴哥群島銀海遊輪。（圖／雄獅旅遊提供）

此外，更超前布局2027年農曆年「銀海郵輪加拉巴哥群島17日」，帶旅客走進達爾文的「生物演化活教室」。整體來看，高端客群疫情後更重視稀缺體驗、夢想清單與文化深度，使特殊體驗產品逆勢成為市場黑馬。

▲晴天旅遊賣的最好、也是最昂貴的「正北極90度 夏古號榮耀奢華之旅22日」名列銷售第一。（圖／晴天旅遊提供）

▲晴天旅遊賣的最好、也是最昂貴的「正北極90度 夏古號榮耀奢華之旅22日」名列銷售第一。（圖／晴天旅遊提供）

另外，向來深耕金字塔頂端市場的晴天旅遊，賣的最好、也是最昂貴的「正北極90度 夏古號榮耀奢華之旅22日」名列第一，來回搭長榮航空商務艙，遊覽巴黎後，搭乘世上唯一的PC2極地級破冰船龐洛郵輪「夏古號」，抵達世界最北90度頂點，22天下來要價179萬元。

▲晴天旅遊賣的最好、也是最昂貴的「正北極90度 夏古號榮耀奢華之旅22日」名列銷售第一。（圖／晴天旅遊提供）

▲搭乘世上唯一的PC2極地級破冰船龐洛郵輪「夏古號」，抵達世界最北90度頂點。（圖／晴天旅遊提供）

晴天旅遊董事長陳依福表示，近日在經濟局勢不明朗之下，越來越多旅客傾向尋找能與自我對話、放慢步調的旅程，因此義大利多洛米堤健行、西班牙朝聖之旅等，2026年都出現提前報名的熱潮。

▲卡迪尼山脈健行。（圖／晴天旅遊提供）

▲多洛米堤卡迪尼山脈健行。（圖／晴天旅遊提供）

北義多洛米堤13日要價234,000元起、西班牙聖雅各朝聖者之路13日172,000起，業者觀察，健行系列在疫情後爆發性成長，可能與國人更重視健康、身心平衡有關。而歐洲搭河輪、中南美洲馬丘比丘則登上第四、第五名人氣行程。

