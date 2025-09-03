ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底　自助吧爽吃6小時

▲橫濱牛排午間套餐。（圖／取自橫濱牛排官網）

▲橫濱牛排「平日午餐不限時」直接延長到年底。（圖／取自橫濱牛排官網）

記者黃士原／台北報導

與涮乃葉同屬日本雲雀集團的橫濱牛排，「平日午餐不限時」活動也延長到12月31日，自助吧吃好吃滿6小時，但只限定宜蘭新月廣場店 、高雄SKM Park店、中壢中山東路店、桃園統領廣場店。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排平日午餐不限時僅限2家指定門市。（圖／取自橫濱牛排官網）

橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時，由於受到歡迎，活動不斷延長，業者日前在官網公告，直接延長12月31日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。不過僅限定宜蘭新月廣場店 、高雄SKM Park店、中壢中山東路店、桃園統領廣場店，而桃園的2家分店假日午餐也能吃3小時。

▲肉次方9/30前平日下午可以吃滿3小時。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，平日3小時爽吃專案再延長到9月30日，周一至周五下午2點進場，可用餐到5點，適用分店包括板橋江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台南府前店、台中文心五權西店、高雄裕誠店、台北南京東店。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

